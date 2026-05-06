zavod za mirovinsko osiguranje

HZMO objavio broj osiguranika, puno je veći u odnosu na 2025.

Hina
Hina
06. svi. 2026. 12:14
Ispred podrucnog ureda HZMO-a i HZZO-a u Sibeniku,izjave za medije dali su ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje g. Ivan Serdar
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem travnja 2026. u evidenciji je imao 1.758.277 osiguranika, što je za 15.965 ili 0,92 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u srijedu.

Broj osiguranika krajem travnja 2026. bio je veći za 66.711 osiguranika ili za 3,94 posto u odnosu na  30. travnja 2024., dok je u odnosu na travanj 2023. bio veći za 118.579 osiguranika ili za 7,23 posto,  istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.

Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju travnja ove godine evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 244.847, trgovini na veliko i na malo, 240.716, građevinarstvu, 155.077 te obrazovanju, 138.035.

