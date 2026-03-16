HZMO

Dobre vijesti za 148.475 korisnika: Počinje isplata naknade

author
Hina
16. ožu. 2026. 11:33
U srijedu počinje isplata doplatka za djecu za veljaču, a dobit će ga 148.475 korisnika za ukupno 298.078 djece, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Doplatak za djecu novčano je primanje namijenjeno potpori u uzdržavanju i odgoju djece, a pravo na njega ovisi o ukupnom dohotku članova kućanstva i ispunjenju drugih uvjeta propisanih zakonom.

Pravo na doplatak može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik ili druga osoba kojoj je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, kao i punoljetno dijete bez oba roditelja koje se redovito školuje.

Svota doplatka za djecu određuje se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno, u propisanom postotku od 7 do 14 posto od proračunske osnovice te svota doplatka za djecu po djetetu može iznositi od 30,90 do 61,80 eura. 

