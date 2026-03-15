Ni kruh ni jaja: Kuhari uvijek dodaju jednu jeftinu stvar za najsočnije ćufte

Tvrdo i suho meso najčešća je noćna mora svakog kuhara početnika. Pogreška nastaje kada se smjesa pretrpa vezivnim sastojcima. Kruh upija sokove iz mesa i pretvara strukturu u tešku masu. Previše krušnih mrvica skuplja svu vlagu i isušuje sredinu. Višak jaja djeluje poput ljepila i stvrdnjava proteine tijekom prženja na ulju. Tada meso podsjeća na gumenu lopticu umjesto na topao, domaći obrok.