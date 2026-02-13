I Rijeka će vjerojatno zabraniti noćnu prodaju alkohola, Rinčić: Krajnje je vrijeme

Prema novom prijedlogu, zabrana bi se odnosila na sav alkohol u trgovinama, i rashlađeni u hladnjacima, i na neohlađeni na policama. Također, pod zabranom ne bi bile samo trgovine u najstrožim središtima gradova, jer iz ministrove izjave proizlazi da bi se zabrana prodaje alkohola od 20 sati do 6 ujutro odnosila na cijelo područje jedinice lokalne samouprave, ako lokalna jedinica donese takvu odluku. Za razliku od dosadašnjeg zakona, koji je regulirao prodaju samo maloljetnicima, novi prijedlog odnosio bi se na sve kupce alkohola u noćnim satima.