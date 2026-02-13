I Rijeka će vjerojatno zabraniti noćnu prodaju alkohola, Rinčić: Krajnje je vrijeme

To je prvenstveno radi zdravlja naših građana, osobito djece i mladih, očuvanja javnog reda i mira i zaštite kulturne baštine, rekao je ministar Šušnjar
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će se pred Vladom uskoro naći izmjene Zakona o trgovini u kojima će se, uz ostalo, jedinicama lokalne samouprave omogućiti da samostalno odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u trgovinama od 20 sati do 6 ujutro, ukoliko za to ima potrebe.
"To je prvenstveno radi zdravlja naših građana, osobito djece i mladih, očuvanja javnog reda i mira i zaštite okoliša i kulturne baštine", rekao je ministar Šušnjar, dodavši da se ta odluka spušta na razinu lokalnih samouprava, budući da one najbolje poznaju potrebe svojih građana te smatra da će se na taj način omogućiti i efikasnije upravljanje turističkim destinacijama.
Evolucija prijedloga
Podsjetimo, ministar Šušnjar je početkom rujna prošle godine na brifingu s novinarima najavio zabranu prodaje isključivo rashlađenog alkohola i to samo u gradskim središtima, odnosno starogradskim jezgrama, a razlog za takvu odluku bilo je nedolično ponašanje turista uzrokovano opijanjem čime se, kako je kazao ministar, šalje loša slika o hrvatskom turizmu, a inače je riječ o praksi koju već koriste neke europske zemlje, poput Italije i Austrije, piše Novi list.
Novi prijedlog odnosio bi se na sav alkohol i sve kupce
Prema novom prijedlogu, zabrana bi se odnosila na sav alkohol u trgovinama, i rashlađeni u hladnjacima, i na neohlađeni na policama. Također, pod zabranom ne bi bile samo trgovine u najstrožim središtima gradova, jer iz ministrove izjave proizlazi da bi se zabrana prodaje alkohola od 20 sati do 6 ujutro odnosila na cijelo područje jedinice lokalne samouprave, ako lokalna jedinica donese takvu odluku. Za razliku od dosadašnjeg zakona, koji je regulirao prodaju samo maloljetnicima, novi prijedlog odnosio bi se na sve kupce alkohola u noćnim satima.
Ministarstvo gospodarstva izmjene opravdava potrebom za jačanjem zaštite javnog zdravlja te održavanjem javnog reda i mira, upozoravajući na zabrinjavajuću razinu konzumacije alkohola u Hrvatskoj, s procjenom od 250.000 ljudi koji su razvili ovisnost o alkoholu.
Rinčić: Krajnje je vrijeme
Komentirajući ministrovu najavu u rujnu o zabrani prodaje alkohola, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić tada je poručila da će Grad Rijeka uvijek podržati mjere koje smanjuju zlouporabu alkohola i štite naše građane, osobito mlade, te dodala da je "krajnje vrijeme da se po tom pitanju djeluje odlučno i odgovorno".
I ugostitelji su bili zadovoljni prvotnim najavama ministra Šušnjara te istaknuli da bi to značilo i smanjenje nelojalne konkurencije.
