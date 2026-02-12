Tomašević uveo službene bicikle za zaposlenike: Ako morate na žurni sastanak...

Bicikli su raspoređeni na 16 adresa i namijenjeni kratkim vožnjama između gradskih ureda tijekom radnog vremena
Grad Zagreb je krajem 2025. godine realizirao nabavu službenih bicikala za potrebe zaposlenika gradske uprave, a prema podacima objavljenim na platformi iTransparentnost, tvrtki Matis Outdoor d.o.o. isplaćeno je 24.187,50 eura za predmet nabave označen kao bicikli za potrebe gradske uprave. Prema pojašnjenju Grada, riječ je o opremi namijenjenoj internom sustavu službene mobilnosti zaposlenika tijekom radnog vremena.
Na upit Jutarnjeg lista iz gradske uprave odgovoreno je kako je nabavljeno ukupno 45 gradskih bicikala, koji su raspoređeni na 16 lokacija na kojima Grad Zagreb koristi svoje poslovne prostore. Bicikli su, kako navode, namijenjeni zaposlenicima gradske uprave za odlazak na sastanke te za obavljanje drugih službenih obveza izvan lokacije njihova ureda, što znači da bi trebali zamijeniti dio kraćih službenih vožnji automobilom ili pješice između gradskih adresa.
"Grad Zagreb kao poslodavac nema niti može imati informaciju koliko djelatnika koristi javnu uslugu Bajs. Sustavno se radi na modernizaciji javnog prijevoza i razvoju prometne infrastrukture, između ostalog i kroz nabavku novih niskopodnih tramvaja i električnih autobusa, sustava javnih bicikala Bajs, ali i kroz nabavke bicikala za potrebe redovnog obavljanja posla gradskih zaposlenika", odgovorili su iz Grada.
Kakvim će se biciklima voziti komunalci?
Specifikacije koje je Grad dostavio pokazuju kako je riječ o klasičnim gradskim biciklima kakvi se koriste za svakodnevnu vožnju po asfaltu.
Imaju aluminijski okvir i kotače od 28 inča, standard za gradske modele, a opremljeni su trobrzinskim unutarnjim mjenjačem u glavčini tipa Shimano Nexus. Takav sustav traži manje održavanja od klasičnih vanjskih mjenjača i praktičan je za kratke gradske relacije, ali nije namijenjen brzim vožnjama ni strmim usponima.
Kočnice su zatvorenog tipa (roller brake), kakve se često koriste na gradskim biciklima jer su pouzdane po kiši i u svakodnevnoj upotrebi, iako nemaju snagu sportskih disk kočnica.
Bicikli dolaze s osnovnom opremom: LED svjetlima, blatobranima, nogarom, zvoncem i U-lock lokotom, a masa pojedinog bicikla je 15,9 kilograma. Drugim riječima, tehnički podaci potvrđuju da se radi o jednostavnim, izdržljivim gradskim biciklima za kraće službene relacije, a ne o sportskoj ili specijaliziranoj opremi.
Korištenje je pritom strogo vezano uz službene potrebe i radno vrijeme, a zaposlenici ih koriste na vlastitu odgovornost, uz napomenu da Grad ne odgovara za eventualne štete ili ozljede tijekom vožnje. Od korisnika se očekuje da prije vožnje provjere ispravnost bicikla te da svaku uočenu neispravnost evidentiraju i prijave. Ovim potezom odgovornost za stanje i korištenje bicikala se prenosi s Grada na samog zaposlenika.
