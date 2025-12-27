Ilegalno odlaganje otpada: Goruća tema u 2025. zbog koje je intervenirao i USKOK

U rujnu i listopadu Siščani su prosvjedovali protiv odluke države o dovozu troske iz Biljana Donjih u njihov grad, a u prosincu su aktivisti Zelene akcije i predstavnici građanske inicijative “Siščani ne žele biti Smetlišćani” ispred Ministarstva zaštite okoliša upozorili da je otpad s Crnog brda u Biljanima Donjim opasan i da Ministarstvo mora zaustaviti njegov dovoz u Sisak.