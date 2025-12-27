Strava u susjedstvu: Zamotano tijelo pronađeno u rijeci, ruke su mu bile vezane užetom

Prema neslužbenim informacijama, tijelo su pronašli građani, o čemu su odmah obavijestili policiju, piše Standard, a prenosi Dnevnik.hr. Navodno je jedan mještanin prolazio vozilom i ugledao zamotano tijelo u Šekularskoj rijeci. Prema informacijama crnogorskih medija, ruke mrtvog muškarca bile su vezane užetom, a na tijelu su vidljive ozljede od tupih i oštrih predmeta, uključujući i masnice po tijelu i glavi. Navodno se radi o muškarcu starom oko 30 godina.