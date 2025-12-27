Oglas

Šekularska rijeka

Strava u susjedstvu: Zamotano tijelo pronađeno u rijeci, ruke su mu bile vezane užetom

author
N1 Info
|
27. pro. 2025. 11:36
policija crna gora - AFP
SAVO PRELEVIC / AFP / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Slučajni prolaznik u rijeci je uočio umotano tijelo i pozvao policiju. Istraga je u tijeku.

Beživotno tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je u petak u koritu Šekularske rijeke u Beranama u Crnoj Gori. Istražitelji utvrđuju okolnosti smrti.

Iz Uprave policije službeno su potvrdili da je leš pronađen, ali detalje o identitetu i uzroku smrti nisu priopćili, navodeći da su i dalje nepoznati.

Prema neslužbenim informacijama, tijelo su pronašli građani, o čemu su odmah obavijestili policiju, piše Standard, a prenosi Dnevnik.hr. Navodno je jedan mještanin prolazio vozilom i ugledao zamotano tijelo u Šekularskoj rijeci. Prema informacijama crnogorskih medija, ruke mrtvog muškarca bile su vezane užetom, a na tijelu su vidljive ozljede od tupih i oštrih predmeta, uključujući i masnice po tijelu i glavi. Navodno se radi o muškarcu starom oko 30 godina.

Policija ne isključuje mogućnost ni da se radi o stranom državljaninu. 

Prema informaciji od izvora iz policije, u posljednje vrijeme u tom gradu nije prijavljen ničiji nestanak.

Tijelo je pronađeno u mjestu Šekular, oko 18 kilometara od Berana i oko 9,5 kilometara od granice s Kosovom.

Istragu vodi Više državno tužiteljstvo u Bijelom Polju, odakle su naredili da se obavi obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Teme
crna gora ubojstvo šekular

