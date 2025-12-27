Strava u susjedstvu: Zamotano tijelo pronađeno u rijeci, ruke su mu bile vezane užetom

Slučajni prolaznik u rijeci je uočio umotano tijelo i pozvao policiju. Istraga je u tijeku.
Oglas
Beživotno tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je u petak u koritu Šekularske rijeke u Beranama u Crnoj Gori. Istražitelji utvrđuju okolnosti smrti.
Iz Uprave policije službeno su potvrdili da je leš pronađen, ali detalje o identitetu i uzroku smrti nisu priopćili, navodeći da su i dalje nepoznati.
Prema neslužbenim informacijama, tijelo su pronašli građani, o čemu su odmah obavijestili policiju, piše Standard, a prenosi Dnevnik.hr. Navodno je jedan mještanin prolazio vozilom i ugledao zamotano tijelo u Šekularskoj rijeci. Prema informacijama crnogorskih medija, ruke mrtvog muškarca bile su vezane užetom, a na tijelu su vidljive ozljede od tupih i oštrih predmeta, uključujući i masnice po tijelu i glavi. Navodno se radi o muškarcu starom oko 30 godina.
Policija ne isključuje mogućnost ni da se radi o stranom državljaninu.
Prema informaciji od izvora iz policije, u posljednje vrijeme u tom gradu nije prijavljen ničiji nestanak.
Tijelo je pronađeno u mjestu Šekular, oko 18 kilometara od Berana i oko 9,5 kilometara od granice s Kosovom.
Istragu vodi Više državno tužiteljstvo u Bijelom Polju, odakle su naredili da se obavi obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas