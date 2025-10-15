Oglas

Građanska inicijativa

Problem troske: Siščani pripremaju tužbu Europskom sudu protiv Hrvatske

author
Hina
|
15. lis. 2025. 17:58
Siščani
Nikola Cutuk/PIXSELL

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo) u srijedu je u Sisku izvijestila da je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražila analize otpadne troske koja se sa Crnog brda dovozi na obradu u Sisak.

Oglas

Također, pozvala je Državni inspektorat da u pogonu Kemokopa u Sisku provjeri zbrinjava li se i obrađuje troska i ostali otpadi u skladu sa zakonom.

Ovisno o dokumentima koje očekuje, Radojčić je najavila mogućnost prijedloga osnivanja saborskog istražnog povjerenstva o zbrinjavanju troske sa Crnog brda kod Biljana donjih.

Na konferenciji za novinare izvijestila je da je s članovima Građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani" izvan ograde razgledala pogon za obradu troske i uvjerila se da se, kako je rekla, troska obrađuje bez ikakvih mjera zaštite te da je osjetila prašinu koja joj je smetala za disanje.

Hrvatska nije uspjela dokazati da je troska neopasni otpad

Kaže i da Republika Hrvatska nije uspjela dokazati da je troska neopasni otpad i zbog toga država plaća visoke kazne. "Do sada je plaćeno više od dva milijuna eura, ministarstvo i Fond trebali su naći brzo rješenje, a to brzo rješenje ide na štetu zdravlja stanovnika Siska”, ocijenila je Radojčić.

Navela je da u presudi Europskog suda piše da su vještačenja pokazala kako postoji opasnost da troska otpušta štetne tvari, da sadržava povišene vrijednosti štetnih tvari i da je njena radioaktivnost veća od dopuštenih te je najavila da će ustrajati u zahtjevu da dobije analize troske koja se dovozi i obrađuje u Sisku, a koje nisu dostupne. “Ako je troska neopasan otpad, zašto javnosti nisu pokazani rezultati analiza?”, upitala je.

Priprema se tužba Europskom sudu protiv Hrvatske?

Iz Građanske inicijative potvrdili su da pripremaju tužbu Europskom sudu protiv Hrvatske.

Dragica Tretinjak, najstarija članica GI "Siščani ne žele biti smetliščani", rekla je da da se budućnosti djece Siska te dodala da "nije fer" prema građanima Siska da nitko iz Vlade nije došao u Sisak pogledati gdje se troska odlaže i kako se obrađuje poručivši Vladi, Ministarstvu zaštite okoliša i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost "da se uozbilje i počnu rješavati problem građana Siska". 

Snježana Sužnjević Vago rekla je da će iz Građanske inicijative ići do Europskog suda za ljudska prava odnosno da pripremaju tužbu, ali da još ne znaju koja je granica njihova strpljenja te nadležnima poručila: “Ne tjerajte nas da tužimo Domovinu!”.

Teme
Dušica Radojčić fond za zaštitu okoliša odlaganje otpada sisak siščani troska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ