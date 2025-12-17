Hrvatska gospodarska komora imenovala energetski događaj godine

Članice pozdravljaju sve izraženije otvaranje teme geotermalne energije. "Iako geotermalni projekti još nisu masovno realizirani, 2025. godina pokazala je da se o tom potencijalu počinje ozbiljnije razmišljati, ne samo kao o obnovljivom izvoru, nego i kao stabilnom, baznom izvoru energije koji može imati važnu ulogu u budućem energetskom "miksu", osobito za toplinarstvo u gradovima", istaknuli su.