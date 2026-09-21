MINISTAR FINANCIJA
Ćorić: U Hrvatskoj nema eksplozije javnog duga
Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je u ponedjeljak, tijekom obilježavanja Dana carinske službe, da u Hrvatskoj nema eksplozije javnog duga te da očekuje da će javni dug u odnosu na BDP do kraja godine biti smanjen u odnosu na lani.
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Naglasio je da je krajem prošle godine udio javnog duga u BDP-u bio 56,3 posto, te da očekuje da će taj udio javnog duga u BDP-u do kraja aktualne godine biti manji.
Rekao je da država o tome jako vodi računa, no da će se točno stanje znati zadnjeg dana godine.
Smanjenje PDV-a na gorivo trenutačno se ne razmatra
Ćorić je rekao i da smanjivanje stope PDV-a na gorivo trenutačno nije opcija koja se razmatra. Zadiranje u porez na dodanu vrijednost nije nešto što je u ovom trenutku na stolu, rekao je Ćorić.
Kazao je kako će Vlada učiniti sve da se ne probije granica od dva eura za litru goriva, dodavši da manevarski prostor i dalje postoji u dijelu trošarina, kako na dizel tako i na benzin.
Cijene derivata, posebice dizela, prešle su povijesne maksimume, a vlada intervenira iz tjedna u tjedan što nosi znatno nižu cijenu za potrošače te su cijene goriva u Hrvatskoj znatno niže od europskih, rekao je Ćorić.
Podsjetio je da je vlada je od Europske komisije tražila i dobila odobrenje za intervenciju u europski dio trošarine što se, kazao je, upravo događa u segmentu dizela.
"Određeni manevarski prostor za daljnju intervenciju postoji", rekao je Ćorić, dodavši da cijene goriva prije svega ovise o razvoju sukoba na Bliskom istoku.
Kada se to stabilizira, bit će riješen i najveći dio problema s inflacijom, ustvrdio je.
Upitan koliko su države intervencije u cijene goriva dosad stajale državni proračun, ministar je rekao da domaći dio trošarine, odnosno njezino umanjenje, nosi oko 200 milijuna eura.
Cijena litre plavog dizela poskupjela je za 10 centi, dizela za šest cesti, benzina za jedan cent, a cijena kilograma plina za spremnike za tri centa te plina za boce četiri centa, odlučila je u ponedjeljak vlada na telefonskoj sjednici.
Nove najviše maloprodajne cijene motornih goriva koje će vrijediti od sutra pa u idućih tjedan dana, iznosit će tako 1,74 eura za litru benzina, 1,91 eura za litru dizela te 1,50 eura za litru plavog dizela.
Kilogram plina za spremnike stajat će 1,41 euro, a kilogram plina za boce 1,99 eura.
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