Uskoro početak spaljivanja dijela neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak kazala je kako tvrtka "Nexe" u svojim postupcima uobičajeno oporabljuje energetski koristan otpad za prozvodnju klinkera, materijala koji se koristi u građevinarstvu, te da se u cementari može spaliti samo ono što se može energetski oporabiti i što neće neće štetna svojstva po zdravlje i sigurnost ljudi.