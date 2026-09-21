Šušnjar otkrio: Razmatramo model dnevnog formiranja cijena goriva

Ministar je iznio i podatak da je 2010. i 2011. godine cijena eurodizela je bila oko 1.35 eura, pa je dodao da bi bio sretan da su ostale cijene rasle razmjerno. Upozorio je da svako povećanje cijena goriva ne treba nužno pratiti povećanje cijena drugdje u gospodarstvu, kao što smanjena cijena goriva ne prate smanjenje drugih cijena.