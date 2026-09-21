JEDAN JURIO 233 km/h
Crni vikend na cestama: Jedna osoba poginula, više od 2000 vozača prebrzo vozilo
Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginula je jedna osoba, a policija je zabilježila preko 5000 prekršaja, od kojih se gotovo trećina odnosi na prebrzu vožnju, izvijestilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije.
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U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda od ukupno 5382 prekršaja policija je zabilježila 2094 prekoračenje brzine, a 621 vozač nije koristio sigurnosni pojas. Uz to, zabilježeno je 502 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola te 281 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.
Ravnateljstvo policije navodi da je najveća koncentracija alkohola u krvi od 3 promila zabilježena na varaždinskom području, dok je na međimurskom području utvrđena najveća prekoračena brzina od 233 kilometara na sat.
U nadzoru je zaustavljeno i 22 recidivista u prometu koji su počinili isto toliko prometnih prekršaja. Iz tog razloga, osam vozača je zadržano u posebnim prostorijama, a protiv 14 vozača je proveden žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.
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