Inspektori "pročešljali" trgovine: Tisuće artikala bez oznaka, stotine ih prodavale preskupo

U nadzorima odluke o izravnimmjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo, od ukupno obavljenih nadzora u njih 3.723 nisu utvrđene povrede dok je u preostalih 1.338 nadzora utvrđeno da trgovci nisu za 4.942 artikala istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku, za 464 proizvoda iz "skupine 29 proizvoda" utvrđena je prodaja zatečenih proizvoda iznad najviše dopuštene cijene, dok je za 1.066 kategorija proizvoda iz "skupine 71 proizvoda" utvrđeno da trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, a iste nude u ponudi.