Kovačević: Putin opasno ispituje granice Trumpova strpljenja

"Ja mislim da je to jedna od posljedica mirovne inicijative Trumpa u Gazi i posljedica pritisaka svih zapadnih vlada na vlastite medije da prestanu izvještavati o Zapadnoj obali i Gazi onako kako su to činili dotad,a sve s ciljem kako bi Izrael u medijskoj tišini mogao napraviti ono što je njemački kancelar nazvao prljavim poslom", govori Kovačević i dodaje da će ovaj problem prije ili kasnije opet postati predmet medijskog izvještavanja jer ne vjeruje da je tako jednostavno moguće provesti potpunu okupaciju Zapadne obale i rastjerati preostalo stanovništvo iz Gaze.