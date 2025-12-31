Kovačević: Putin opasno ispituje granice Trumpova strpljenja

Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u Novom danu s Ninom Kljenak je analizirao događanja u 2025. godini.
"Ova godina je godina Donalda Trumpa - Trumpa koji je tijekom prvog mandata dobro naučio lekciju o tome kako uspostaviti osobnu kontrolu nad državnim aparatom Sjedinjenih Američkih Država. Rješenje je vrlo jednostavno - na sva čelna mjesta postaviti ljude koji su njemu osobno lojalni, potruditi se da u Kongresu na republikanskoj strani isto budu ljudi njemu odani i to mu je omogućilo da provodi svoju politiku neovisno je li ona usklađena s Ustavom i zakonima Sjedinjenih Država.
Na vanjskom političkom planu, on je doista uzdrmao cijeli svijet. Reklamira se kao mirotvorac, a s druge strane pokreće nove ratove", kaže Kovačević.
Komentirao je i navodni napad Ukrajine na Putinovu rezidenciju i odgovorio na pitanje je li to samo izlika da se zaustave pregovori.
"Možda ne da se pregovori zaustave nego da se krivnja za otežani tok pregovora stavi na Ukrajinu, ali ako je točno da je napadnuta rezidencija onda je činjenica da se Putin žali Trumpu i da od njega traži neku vrstu zaštite i to je zapravo ponižavajuće za Rusiju. Ono do čega je Putinu stalo jest prikazati da Rusija s Amerikom razgovara na ravnopravnoj osnovi", govori Kovačević.
Dodao je i kako je Trump jako nezadovoljan činjenicom što rat u Ukrajini nije uspio riješiti u 24 sata kako je najavljivao, a sad je prošla već cijela godina.
"Mislim da Putin opasno ispituje granice njegova strpljenja. Ako Europa i Ukrajina uspiju uvjeriti Trumpa da je Putin kriv za neuspjeh njegovih mirovnih inicijativa to bi moglo dovesti do stanovite promjene američkog odnosa prema Ukrajini. S druge strane, Europa u potpunosti ignorira mogućnost izbijanja nuklearnog rata u slučaju da Rusija bude suočena s očitim porazom u konvencionalnom ratovanju", kaže Kovačević.
Bliski istok i Gaza
Kovačević je komentirao i nastajanje naselja na Zapadnoj obali od strane Izraela.
"Ja mislim da je to jedna od posljedica mirovne inicijative Trumpa u Gazi i posljedica pritisaka svih zapadnih vlada na vlastite medije da prestanu izvještavati o Zapadnoj obali i Gazi onako kako su to činili dotad,a sve s ciljem kako bi Izrael u medijskoj tišini mogao napraviti ono što je njemački kancelar nazvao prljavim poslom", govori Kovačević i dodaje da će ovaj problem prije ili kasnije opet postati predmet medijskog izvještavanja jer ne vjeruje da je tako jednostavno moguće provesti potpunu okupaciju Zapadne obale i rastjerati preostalo stanovništvo iz Gaze.
