Jadranka Kosor: Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje poglavnika Pavelića i NDH

To što je gospodin Dabro pjevao, nitko od njegovih jarana, nije osudio ogorčeno i rekao - to je apsolutno granica koja se više ne može prelaziti. Svi su zapravo, između redova, to pokazivali i jasno govorili da misle isto što i on koji to pjeva", rekla je Kosor i dodala da je to apsolutno nepopravljivi incident.