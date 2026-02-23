POLITIČKA ANALIZA
Jadranka Kosor: Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje poglavnika Pavelića i NDH
Jadranka Kosor, bivša premijerka, bila je gošća naše Nine Kljenak u Novom danu. Komentirala je novonastalu političku situaciju koja je nastala zbog Dabrinih snimaka.
"Živimo u neobičnim vremenima i to već duže. Prvi puta se može reći da u vlasti imamo otvorene obožavatelje poglavnika Pavelića, otvorene obožavatelje NDH i otvorene obožavatelje pozdrava "Za dom spremni".
To što je gospodin Dabro pjevao, nitko od njegovih jarana, nije osudio ogorčeno i rekao - to je apsolutno granica koja se više ne može prelaziti. Svi su zapravo, između redova, to pokazivali i jasno govorili da misle isto što i on koji to pjeva", rekla je Kosor i dodala da je to apsolutno nepopravljivi incident.
"Ali drugi ogroman incident, nakon kojeg je Dabro i dalje u vlasti, je ono zbog čega će mu se suditi. Dakle pucanje iz kalašnjikova, davanje djeci da pucaju itd. Dakle, prvi puta imamo i mitraljesca u vlasti, ali kao što sam rekla, i obožavatelja Ante Pavelića", ponovila je Kosor.
"Plenković najbolje koalira s onima koji su ga najgore ponižali"
Dodala je da je to obrazac koji je Plenković objeručke prihvatio.
"On najbolje koalira i vodi državu s onima koji su ga najgore ponižavali i najgore vrijeđali. On je pokazao da može čvrsto koalirati i s onima kojima se sudilo i koji su pod optužnicama sjedili u Saboru.
Mlinarić je prije parlamentarnih izbora 2024. govorio da je Plenković lopov, da je najveći izdajnik hrvatskog naroda, zlo. Boška Ban je također govorila sve najgore i o Plenkoviću i o HDZ-u. Ja takve ljude zovem prevrtače" rekla je Kosor i dodala da u povijesti Hrvatske nismo imali ovakvu situaciju.
"Mi svjedočimo politici bez trunke obraza, bez trunke morala i zato mislim da je ovo jedan jako ozbiljan trenutak."
"To je meni fenomen nikad viđen"
Kosor se pita tko je sljedeći?
"U trenutku kad ova vlast pokazuje, ne da je skrenula u desno, nego da je propala dolje, fenomenalno se otvara novi prostor za nove pridošlice. To je meni fenomen nikad viđen", kaže.
Je li problem Dabro, DP ili Plenković?
"Ne bi bilo Dabrine grobnice od zlata u Madridu da Plenković nije amenovao dvostruke konotacije zloćudnog pozdrava "Za dom spremni". Tada su otvorene sve flaše iz kojih su poizlijetali monstrumi i sad nema natrag. Bilo kakva reakcija sada ništa ne znači jer je Dabro to izgovorio i jasno pokazao što misli", smatra Kosor.
Kraj "detuđmanizacije" u Hrvatskoj
Kosor je komentirala i Dabrine uvjete za izlazak iz koalicije.
"Da bi se ti uvjeti ispunili, trebalo bi promijeniti Ustav, a nakon ili, još bolje, prije toga staviti izvan snage saborsku Deklaraciju o antifašizmu. To mogu napraviti odmah - evo sutra. To sigurno Dabro i njegovi nisu znali. Neka pročitaju što piše u toj deklaraciji", poručuje Kosor koja se nadovezala na deklaraciju.
"Tamo se razrađuje sve ono što piše u izvorišnim osnova Ustava RH. Zabrana uporabe crvene zvijezde znači i brisati sve fotografije sa skupa za kojeg je Tuđman govorio da je jedan od temlja RH.
Ja mislim da je to kraj detuđmanizacije HDZ-a pa onda i Hrvatske jer je jasno bilo, Tuđman se toga nije ni sramio, on je bio najmlađi general Titove vojske. Postoje snimke što je on govorio i o HOS-u i pozdravu Za dom spremni - da je to štetilo Hrvatskoj i usporilo međunarodno priznanje", zaključila je Kosor.
