Ivošević i Matijević u žestokom okršaju, u igri i navodni lažni listići

Na to mu je vrlo brzo odgovorio Ivošević, optuživši ga za širenje neistina:

"Davor Matijević je iz očaja uspio čak dvije laži napisati u jednoj objavi. 1) Da ideja o tajnom glasanju nije bila njegova - navedeno je njegova ideja i to je zatražio od Igora Skoke pred samu sjednicu. U konačnici sam je to predložio na vijeću. 2) Da sam ja printao glasačke listiće. Dosta morbidna optužba kada svi znaju da je Odsjek za rad Gradskog vijeća izradio navedene i sva 31 listića su identična i čuvaju se u gradskoj upravi. Matijević i Prnjak sad imaju nešto zajedničko. On novinarima dostavlja slike krivotvorenih WhatsApp poruka, a ona novinarima dostavlja slike krivotvorenih glasačkih listića."