Iz Grada otkrili zašto bi na Thompsonov koncert trebalo ponijeti praznu čašu

Mi ćemo sutra objaviti kartu jer to mislim da je jako zgodno s nekakvim radijalnim krugovima da otprilike ljudi imaju filing koliko im sati treba pješke. Znači, mi sve pozivamo da idu pješke. Jer autom mislim da neće ni moći. A mogu pokušati onda napraviti problem sebi i drugima. Dakle, ovisi odakle u gradu kreću. Imat će taj jednu kartu gdje će vidjeti - je li to sat vremena, pola sat,a tri sata, dva sata tj. koliko pješke treba da dođu do Hipodroma i neka onda to uračunaju u ono vrijeme kad žele doći na ulaze da bi stigli na vrijeme proći pregled i ući, rekao je za RTL.