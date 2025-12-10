"VJEČNO ZAHVALNI"
Izaslanstva HDZ-a i DP-a odala počast Franji Tuđmanu na 26. obljetnicu smrti
Izaslanstva HDZ-a i Domovinskog pokreta u srijedu su na Mirogoju odala počast prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu na 26. obljetnicu njegove smrti, naglasivši njegove nemjerljive zasluge sa stvaranje hrvatske države.
Stranačko izaslanstvo predvođeno zamjenikom predsjednika HDZ-a Tomom Medvedom i glavnim tajnikom HDZ-a Krunoslavom Katičićem na grobu dr. Tuđmana položilo je vijenac i zapalilo svijeću.
Medved je u izjavi istaknuo da je Tuđman utemeljitelj HDZ-a te moderne, suvremene, samostalne hrvatske države te da je s odmakom od 26 godina sve jasnija slika o njegovom snažnom doprinosu "u stvaranju i obrani Hrvatske u iznimno teškim okolnostima”.
Predsjednik Tuđman je kao dobar poznavatelj povijesnih odnosa imao posebnu vjeru u hrvatski narod i znao je prepoznati trenutak u kojem predvodi hrvatskog čovjeka „u ostvarenje tog toliko željenog sna" o samostalnoj i suverenoj RH.
Iz današnje je perspektive posebno važno naglasiti, dodao je Medved, to jedinstvo hrvatskog naroda i tu povijesnu pomirbu u iznimno složenom i zahtjevnom vremenu, koji su u konačnici donijeli hrvatskom čovjeku slobodu, samostalnu i suverenu RH.
„I danas, 26 godina poslije, naša Vlada predvođena predsjednikom Andrejom Plenkovićem, nastavlja ostvarivati te strateške ciljeve”, rekao je Medved te dodao da Vlada svakodnevno ulaže veliki napor za podizanje životnog standarda hrvatskog čovjeka, „uvijek svjesni i zahvalni našem utemeljitelju, čovjeku koji je najzaslužniji za samostalnu i suverenu RH”.
„Vječno smo zahvalni predsjedniku Tuđmanu na svemu što je učinio za hrvatski narod i zato smo i danas ovdje i kroz niz programa i sadržaja ćemo mu iskazati zahvalu za sve što je je učinio za Hrvatsku”, poručio je.
Penava: Tuđman je bio najveći sin hrvatskog naroda
Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava rekao je kako su došli odati poštovanje "najvećem sinu hrvatskog naroda".
„Mislim da ovo mišljenje o 'najvećem sinu' dijeli većina hrvatskog naroda budući da je taj čovjek na čelu hrvatskih branitelja, cijelog hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana u konačnici ostvario onaj cilj i san, a to je stvaranje slobodne, neovisne demokratske hrvatske države”, rekao je Penava.
Države u kojoj će, dodao je, hrvatski narod, hrvatski građani moći pričati hrvatskim jezikom, slobodno se izjasniti kao Hrvati i jednostavno graditi ovu državu onako kako misle da je najbolje.
Na današnji dan je bitno, uz dr. Tuđmana, sjetiti se i svih drugih velikana koji su dali svoje živote i posvetili svoje živote tome cilju.
„Stoga moramo znati cijeniti ono što nam je ostavljeno u naslijeđe – sloboda, demokracija, da možemo različito razmišljati, ali da zbog toga, zbog isticanja šahovnice, hrvatske riječi, misli, nikome ne pada glava, niti završava u kazamatima i ničija obitelj ne mora napuštati ove naše prelijepe krajeve”, dodao je.
Hvala još jednom dr. Tuđmanu i svemu onome što on simbolizira i predstavlja, a predstavlja sve nas, rekao je Penava te zaključio kako s tim treba upoznati i mlade generacije jer su u zalog dobile „doista nešto vrijedno”.
A Domovinski pokret će uvijek, poručio je, biti na tragu tih vrijednosti, podsjećati na njih, „jer smo svjesni koja je cijena plaćena da bismo danas uživali ono što imamo”.
Počast prvom hrvatskom predsjedniku na obljetnicu smrti paljenjem svijeća odaju i brojni građani.
