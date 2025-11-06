Izaslanstvo Mešihata Islamske zajednice kod Milanovića: Pohvalili Centar za kulturu dijaloga

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je u četvrtak s izaslanstvom Mešihata Islamske zajednice o položaju i pravima građana muslimanske vjeroispovijesti u Hrvatskoj pri čemu su predstavnici Mešihata izrazili zadovoljstvo postignutom razinom prava, uključujući vjerska i obrazovna.
Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija akademik Aziz ef. Hasanović upoznao je predsjednika Milanovića s aktivnostima Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj te istaknuo dobru suradnju s institucijama hrvatske države.
Govoreći o djelovanju Mešihata, Hasanović je posebno izdvojio djelovanje Centra za kulturu dijaloga koji se bavi integracijom stranih radnika u Hrvatskoj koji su većinom muslimanske vjeroispovijesti.
Jedna od najvažnijih aktivnosti Centra, rečeno je, jest učenje hrvatskog jezika jer bez poznavanja jezika nije moguća ni stvarna integracija ljudi koji su došli raditi u Hrvatsku.
Milanović i Hasanović razgovarali su i o situaciji u Bosni i Hercegovini te razmijenili stavove o položaju i pravima Hrvata u BiH pri čemu je Milanović ponovio kako je za stabilnost BiH nužno osigurati jednakopravnost Hrvata u toj zemlji, priopćili su iz Ureda predsjednika.
Na sastanku u Uredu predsjednika Republike pored predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Hasanovića bili su i zamjenik muftije Mevludi Arslani, pomoćnik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj za upravljanje procesima Nermin Botonjić i član Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Mirza Šabić.
Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić i savjetnik Predsjednika za vanjsku politiku Neven Pelicarić.
