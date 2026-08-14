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Potvrdio Tucaković

VIDEO / Izbio novi požar, gori iznad Trogira

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N1 Info
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14. kol. 2026. 12:31
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Izbio je novi požar u Dalmaciji. Planulo je na području Trolokvi, iznad Trogira.

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Kako je Indexu potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, na mjesto tog požara preusmjeren je AirTractor koji je bio na požarištu kod Omiša.

Tijek događaja u Dalmaciji pratimo OVDJE.

Teme
dalmacija požar trogir

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