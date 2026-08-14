Potvrdio Tucaković
VIDEO / Izbio novi požar, gori iznad Trogira
Izbio je novi požar u Dalmaciji. Planulo je na području Trolokvi, iznad Trogira.
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Kako je Indexu potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, na mjesto tog požara preusmjeren je AirTractor koji je bio na požarištu kod Omiša.
Tijek događaja u Dalmaciji pratimo OVDJE.
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SK
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