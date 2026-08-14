Bačić: Na požarište na Pelješcu upućene sve dostupne vatrogasne snage

N1

Na požarište na južnoj strani Pelješca raspoređene su sve dostupne vatrogasne snage, kazao je u petak ministar graditeljstva Branko Bačić, izrazivši nadu da će uz pomoć vatrogasaca i kanadera biti obranjen taj dio pelješkog vinogorja, kao i značajan broj kuća i vikendica.

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''Riječ je o lokaciji koja je iznimno osjetljiva budući da se radi o teškom i strmom terenu'', istaknuo je Bačić.

Upitan za uzrok požara na području Kune Pelješke, Bačić je odgovorio kako će se on utvrditi tijekom istrage.

Šumski požar kod Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu buknuo je u petak ujutro, a zbog jakog vjetra brzo se širio.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ocijenio je ranije da je situacija na požarištu na Pelješcu sada nešto povoljnija. Na terenu se nalaze dodatne vatrogasne snage, a požar i dalje gase četiri kanadera.

''Dodatno su upućene vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke i Šibensko-kninske županije te Grada Zagreba'', rekao je Tucaković.

Pojasnio je da je dio snaga s omiškog požarišta, gdje više nisu bile potrebne u tolikom broju, odmah preusmjeren prema Pelješcu.

''Požar je aktivan, a situaciju otežava jak vjetar. Objekti su za sada obranjeni, a potrebe za evakuacijom trenutno nema", rekao je vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.

Naglasio je kako je cilj vatrogasaca spriječiti širenje požara prema objektima i dalje u pravcu Trstenika.

Bačić je potvrdno odgovorio na pitanje hoće li država pomoći stradalima u požaru koji je sinoć izbio na području Omiša i Lokve Rogoznice, ističući da je država uvijek reagirala u sličnim slučajevima.

''Nakon što se utvrdi šteta, prije svega pomoći ćemo građanima čije su kuće stradale, a uvijek se vodilo računa i o poljoprivrednim kulturama. Najvažnije je sačuvati ljudske živote'', rekao je.