Vatrogasci - 193

Šumski požar buknuo je u petak ujutro kod Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu, a zbog jakog vjetra brzo se širi, potvrdio je Hini zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović, a na požarištu su i četiri kanadera.

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"Situacija je jako ozbiljna. Jak vjetar širi požar, a kuće su blizu", rekao je Simović. Požar se približio na svega 200 metara od kuća, piše Slobodna Dalmacija.

Dodao je da su angažirane sve raspoložive postrojbe.

"Angažirali smo vatrogasce s cijelog Pelješca, s Korčule, stižu i Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci te Državna intervencijska postrojba Dubrovnik. Preusmjerili smo i kanadere iz Omiša prema Pelješcu", izjavio je Simović.

Požar progutao crkvu u Potomju

U velikom požaru koji je zahvatio područje Potomja izgorjela je crkva na mjesnom groblju, javlja Slobodna Dalmacija.

Vatrena stihija približila se kućama, a vatrogasci se uz pomoć kanadera i dalje bore s požarom. Vjetar, koji često mijenja smjer, dodatno otežava gašenje.

Kanaderi preusmjereni na Pelješac, angažiran i AirTractor

Ministarstvo obrane izvijestilo je kako su četiri kanadera koji su bili angažirani kod Omiša preusmjereni na požarište Pelješac - Kuna Pelješka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, uz dodatan angažman jednog AirTractora.

Također su izvijestili kako je Obalna straža Oružanih snaga tijekom noći bila angažirana s brodicom "Modrulj" na evakuaciji ljudi na lokaciji Lokva Rogoznica - Omiš u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

HAK: Zbog požara na Pelješcu prekinut promet kod na dionici Prizdrina-Potomje

Zbog šumskog požarana poluotoku Pelješcu prekinut je promet na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje, a obilaska nema, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u petak.

Gašenje velikog šumskog požara na području Kune Pelješke je u tijeku, a gori trava, nisko raslinje i borova šuma, izvijestila je jutros Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na požarište su upućene snage VZŽ Dubrovačko-neretvanske, Intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik te četiri kanadera, a prema informacijama Ministarstva obrane i jedan Air Tractor.

Zbog velikog požara na području Omiša i dalje je prekinut promet na omiškoj obilaznici (DC553) prema Makarskoj te u mjestu Lokva Rogoznica na dionici Stanići-Medići.

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko sedam kilometara.

Tijek događaja pratimo OVDJE.