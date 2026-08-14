Sedmero ozlijeđenih u sudaru četiri vozila kod Dubrovnika, objavljeni detalji

Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

Sedam osoba je ozlijeđeno, od čega su četiri zadržane na bolničkom liječenju, u sudaru četiri osobna vozila u četvrtak poslijepodne na Jadranskoj magistrali na predjelu Orsula u Dubrovniku, izvijestila je u petak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

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Policija je očevidom utvrdila da je prometnu nesreću izazvao 23-godišnji Talijan, koji je, zbog neprilagođene brzine, prešao na suprotnu kolničku traku.

„Vozilo je u nekontroliranom kretanju udarilo bočno u dva osobna vozila iz suprotnog smjera, jedno njemačkih nacionalnih oznaka koje je vozio 36-godišnji državljanin Njemačke te drugo dubrovačkih registarskih oznaka koje je vozila 50-godišnja državljanka SAD-a“, ističu iz policije.

Nakon tih sudara, vozilo 23-godišnjeg Talijana prednjim je dijelom izravno udarilo u prednji dio osobnog vozila pulskih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera vozila 34-godišnja hrvatska državljanka.

Teške tjelesne ozljede, neopasne po život, zadobio je 23-godišnji vozač, državljanin Italije, kao i troje putnika iz njegova vozila, također državljani Italije u dobi od 21, 22 i 23 godine.

Lakše tjelesne ozljede zadobile su 34-godišnja hrvatska vozačica, 50-godišnja vozačica, državljanka SAD-a, te 55-godišnja putnica iz njezina vozila, također državljanka SAD-a.

Četiri ozlijeđene osobe zadržane su na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Dubrovnik, dok su ostali sudionici nakon pružene liječničke pomoći pušteni na kućnu njegu.

„Protiv 23-godišnjeg državljanina Italije podnosi se kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“, istaknuli su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.