U priopćenju se prenosi i izjava predsjednice HUZP-a Ane Knežević, koja je kazala kako bi bilo realno očekivati da su obje košarice pojeftinile, no dogodilo se suprotno. "Srpanj je mjesec kada ima najviše domaćeg sezonskog voća i povrća i barem za te proizvode cijene su trebale biti niže. Nažalost, to se nije dogodilo pa i dalje plaćamo relativno visoke cijene. Budući da temperature i dalje rastu, preznojavat ćemo se i zbog sunca i zbog visokih cijena košarica. Kad padnu temperature, možda će pasti i cijene“, izjavila je Knežević.