Istraživanje
Evo koliko iznosi nacionalna košarica za četveročlanu obitelj u srpnju
Osnovna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u srpnju je na nacionalnoj razini stajala prosječnih 480,99 eura te je bila za 88 centi skuplja u odnosu na lipanj, pri čemu po skupoći prednjači Zadarska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr.
Istraživanje objavljeno u petak, provedeno je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP), a pokazalo je da su osnovna i standardna prehrambeno-higijenska košarica u srpnju poskupjele, nacionalni prosjeci rasli su blago, ali se razlika između najskuplje i najjeftinije županijske standardne košarice povećala na 48,57 eura.
Najskuplja osnovna košarica bila je u Zadarskoj županiji s prosjekom od 498,08 eura, odnosno 8,06 eura više nego u lipnju. Slijede Karlovačka županija s 496,48 eura (rast od 6,59 eura) i Grad Zagreb s 496,13 eura (rast od 4,38 eura).
S druge strane najpovoljnija je bila Sisačko-moslavačka županija s 462,96 eura ili 1,53 eura manje na mjesečnoj razini, zatim Ličko-senjska s 464,86 eura ili 3,22 eura manje i Vukovarsko-srijemska s 466,43 eura ili 0,58 eura manje.
Razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice za četveročlanu obitelj iznosila je 35,12 eura. U odnosu na lipanj ta se razlika povećala za osam centi, pokazalo je istraživanje.
Osnovna košarica
Za tročlanu obitelj temeljna košarica u srpnju je iznosila 382,23 eura, odnosno 71 cent više nego u lipnju. Samačka temeljna košarica poskupjela je za 51 cent na 247,43 eura.
Osnovna košarica sadrži 51 artikl i pokriva vrlo skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućnu higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova. Zato se ova košarica naziva "košaricom za preživljavanje“. Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca. Velik dio košarice čine proizvodi s ograničenim cijenama, pojašnjavaju s portala.
Cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i daje najtočniji prikaz troškova prehrane i higijene u Hrvatskoj, kažu s portala.
Standardna košarica poskupjela 1,05 eura
Cijena standardne prehrambeno-higijenske košarice, koja uključuje 77 artikala i vjernije odražava stvarne potrošačke navike hrvatskih obitelji, u srpnju je iznosila 726,58 eura, što je 1,05 eura više nego mjesec dana ranije.
I kod standardne košarice najskuplja je bila Zadarska županija sa 749,87 eura, uz mjesečno poskupljenje od 9,19 eura. Slijede Dubrovačko-neretvanska sa 749,09 eura ili 8,53 eura više i Istarska županija sa 743,18 eura ili 7,80 eura više.
Najpovoljnija je također bila Sisačko-moslavačka županija sa 701,29 eura ili 3,13 eura manje na mjesečnoj razini, zatim Požeško-slavonska sa 706 eura uz pad za 2,07 eura i Ličko-senjska sa 707,85 eura ili 2,61 euro manje.
Razlika između najskuplje i najjeftinije županijske standardne košarice za četveročlanu obitelj porasla je 7,58 eura i sada iznosi 48,57 eura. Za tročlanu obitelj standardna košarica koštala je 579,78 eura, oko 83 centa više nego u lipnju, dok je samačka poskupjela za 50 centi, na 328,15 eura.
Prema riječima Siniše Bogdanića s portala koliko.hr, na godišnjoj razini temeljna košarica za četveročlanu obitelj, koja sadržava velik udio proizvoda s ograničenim cijenama, ipak je pojeftinila. U srpnju 2025. koštala je 484,08 eura pa je sada jeftinija za 3,09 eura ili 0,64 posto.
S druge strane, standardna košarica na godišnjoj razini poskupjela je sa 718,10 na 726,58 eura, odnosno za 8,48 eura ili 1,18 posto. Ipak, što se povezanosti temperatura i cijena tiče, treba reći da je rekord imala u ožujku kada je koštala čak 736,88 eura, kazao je Bogdanić.
U priopćenju se prenosi i izjava predsjednice HUZP-a Ane Knežević, koja je kazala kako bi bilo realno očekivati da su obje košarice pojeftinile, no dogodilo se suprotno. "Srpanj je mjesec kada ima najviše domaćeg sezonskog voća i povrća i barem za te proizvode cijene su trebale biti niže. Nažalost, to se nije dogodilo pa i dalje plaćamo relativno visoke cijene. Budući da temperature i dalje rastu, preznojavat ćemo se i zbog sunca i zbog visokih cijena košarica. Kad padnu temperature, možda će pasti i cijene“, izjavila je Knežević.
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