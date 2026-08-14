ZAKAZAO?
Hrvatska je SRUUK platila više od 8 milijuna eura: Zašto nije upozorio na požar?
Više od osam milijuna eura plaćen je Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), koji se ponovno nije oglasio tijekom velikog požara na omiškom području.
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SRUUK je informacijski sustav uspostavljen na nacionalnoj razini kako bi se stanovništvo pravodobno obavijestilo o kriznim situacijama. Putem mobilnih telefona i drugih tehnologija moguće je građanima poslati i upute o postupanju.
Odluku o slanju poruka putem sustava donose različita nadležna tijela, ovisno o vrsti ugroze. Kod poplava tu odluku donosi glavni rukovoditelj obrane od poplava ili njegov ovlaštenik, dok je kod velikih požara za to nadležan glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske.
Kada se sve SRUUK može aktivirati?
U slučaju vojne ili terorističke prijetnje odluku donosi Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera OSRH, odnosno glavni ravnatelj policije.
SRUUK se može aktivirati i u slučaju izvanrednog događaja na području pojedine županije, grada ili općine. Tada zahtjev s tekstom poruke nadležnom centru 112 može podnijeti načelnik nadležnog stožera civilne zaštite ili osoba koju on ovlasti.
Nakon zaprimanja odluke, Ravnateljstvo civilne zaštite unosi poruku u sustav, a ona se potom putem mobilnih operatora šalje korisnicima na području koje je određeno kao ugroženo.
Zašto se SRUUK nije oglasio tijekom požara kod Omiša, portal 24sata je pitao Ministarstvo unutarnjih poslova. Odgovor će objaviti nakon što ga dobiju.
Tijek događaja u Dalmaciji pratimo OVDJE.
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