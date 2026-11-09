NAJAVA STRUČNJAKA
Capak upozorava na alarmantne brojke, stižu i tablete za mršavljenje: "Debljina je bolest"
Uz najavu novih lijekova za mršavljenje u obliku tableta, stručnjaci su u ponedjeljak na Hininoj konferenciji posvećenoj zdravstvenim izazovima, među kojima je i debljina, upozorili da debljinu treba liječiti kao kroničnu bolest jer se nakon prekida terapije kilogrami često vraćaju.
"U Hrvatskoj 36 posto osmogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu težinu, od kojih 15 posto ima debljinu. Kad je riječ o odraslima, malo više od 63 posto ima prekomjernu tjelesnu težinu, dok je prosjek EU 53 posto", upozorio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak na panelu "Debljina kao bolest - od prevencije do učinkovitog liječenja".
Istaknuo je sve dulje vrijeme provedeno pred ekranima. Istodobno je, dodao je, svega 13 posto odraslih u Hrvatskoj dovoljno tjelesno aktivno prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, dok te preporuke ispunjava tek 25 posto 15-godišnjaka, u odnosu na 33 do 34 posto u EU.
Capak: Danas znamo da je debljina bolest
Ustvrdio je kako je riječ o kompleksnom problemu koji zahtijeva širi društveni odgovor.
"Nismo dugo smatrali debljinu bolešću nego individualnim problemom i vlastitim izborom. Danas znamo da je to bolest, da ima svoju dijagnozu i šifru, što izrazito mijenja odnos zdravstvenog sustava prema debljini", naveo je.
Govoreći o prevenciji, Capak je istaknuo važnost fiskalnih mjera kojima se može poticati zdravija prehrana, poput poreznih olakšica za zdravije namirnice, suradnje s prehrambenom industrijom na smanjenju šećera, soli i zasićenih masnih kiselina u proizvodima te jasnijeg označavanja hrane kako bi potrošači lakše odabrali zdravije proizvode.
Štimac: Nedovoljno prepoznavanje debljine kao dijagnoze od strane liječnika
Predsjednik Hrvatskog društva za debljinu, gastroenterolog Davor Štimac istaknuo je da na razvoj debljine utječu i genetske predispozicije, ali su životne navike dominantan čimbenik te se rizik od mnogih povezanih bolesti može smanjiti upravo promjenom načina života.
Najavio je da Hrvatsko društvo za debljinu u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom priprema novo izdanje smjernica za liječenje debljine, koje bi trebalo biti objavljeno u sljedećih nekoliko mjeseci. Osim indeksa tjelesne mase, u procjeni potrebe za liječenjem sve važniju ulogu imat će opseg struka, opseg bokova te odnos opsega struka i visine.
Štimac je upozorio i na nedovoljno prepoznavanje debljine kao dijagnoze od strane liječnika, istaknuvši da pacijenti često izlaze iz ordinacija primarne i bolničke zdravstvene zaštite bez dijagnoze debljine. Također ukazuje i na "ogroman broj" ljudi koji zahtjeva terapiju, upozoravajući da su lijekovi za liječenje debljine u Hrvatskoj dostupni, ali ih pacijenti uglavnom moraju sami plaćati, zbog čega terapija nije jednako dostupna svima, nego ovisi o njihovim financijskim mogućnostima.
Pezo Nikolić najavljuje skorašnji dolazak tableta za mršavljenje
Kardiologinja Borka Pezo Nikolić smatra da bi HZZO trebao sudjelovati u pokrivanju troškova terapije za pacijente sa značajnim pridruženim bolestima, osobito kardiovaskularnim i gastroenterološkim komplikacijama. Najavila je i skorašnji dolazak novih lijekova u obliku tableta, koje bi trebale biti cjenovno prihvatljivije i za koje dosadašnji rezultati istraživanja pokazuju dobre rezultate u smanjenju tjelesne težine.
"Do prije nekoliko godina mogli smo samo nemoćno promatrati osobu s debljinom, ali je farmakoterapija unijela realnu revoluciju u ovaj problem i to je ono što je rješenje za većinu osoba", ustvrdila je.
Pozvala je na destigmatizaciju osoba koje žive s debljinom, ali i povezanu s uzimanjem lijekova za liječenje debljine, te jačanja edukacije i grupa podrške.
Na skupu je upozoreno i na problem vraćanja kilograma nakon gubitka težine, neovisno o tome je li postignut dijetom, lijekovima ili kirurškim zahvatom. Kod suvremenih lijekova za liječenje debljine, nakon postizanja željene tjelesne težine sve se više primjenjuje pristup smanjenja doze i prelaska na dozu održavanja, umjesto potpunog prekida terapije.
Benković: Smanjenjem tjelesne težine na razini populacije za 15 posto ušteda 111 milijuna eura
"Potpuno skinuti pacijenta s lijeka nakon postizanja željenog cilja poprilično je rizično", upozorio je Štimac, ocijenivši da će velik broj pacijenata terapiju vjerojatno morati uzimati dugoročno, kao što osobe s drugim kroničnim bolestima dugotrajno uzimaju lijekove.
Vanesa Benković iz Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" navela je, predstavljajući rezultate istraživanja o troškovima debljine, kako bi smanjenje tjelesne težine na razini populacije za 15 posto moglo do 2034. godine donijeti najmanje 111 milijuna eura ušteda. U istraživanju je analiziran teret debljine i dijabetesa iz perspektive zdravstvenog sustava te procijenjeni troškovi odabranih komplikacija.
Benković je naglasila da prevenciju debljine treba promatrati kao isplativu investiciju, a pravodobno dijagnosticiranje i liječenje debljine i dijabetesa kao način smanjenja zdravstvenih troškova i oslobađanja sredstava za druga ulaganja u sustav.
Mišigoj Duraković: Potrebna je prilagodba cijele zajednice
Profesorica s Kineziološkog fakulteta te predsjednica Hrvatske udruge za promicanje tjelesne aktivnosti, prevenciju debljine i unaprjeđenje zdravlja Marjeta Mišigoj Duraković upozorila je da prevencija ne može biti samo odgovornost pojedinca i zdravstvenog sustava, nego zahtijeva prilagodbu cijele zajednice. Među potrebnim mjerama navela je uređenje parkova, pješačkih i biciklističkih staza, sigurnih prilaza školama, igrališta i sportskih dvorana kako bi se potaknula tjelesna aktivnost od najranije dobi.
Mišigoj Duraković založila se za uključivanje preporuka za tjelesnom aktivnošću u liječničke savjete, razvoj multidisciplinarnih savjetovališta i uključivanje pacijenata, u suradnji s kineziolozima, u prilagođene programe vježbanja, uz mogućnost subvencioniranja troškova.
Iza svake kile stoji razlog i osoba kojoj je potrebna potpora, istaknula je Hana Božičević koja, kako je ispričala, cijeli život vodi borbu s pretilošću.
"Debljina ne utječe samo fizički nego i psihološki. Izuzetno mi je drago da se o ovome priča i da je pristup promijenjen, iako se debljina još ne gleda kao bolest nego kao izbor i to je jedna od stigmi s kojima se suočavamo", upozorila je.
Glavni partner panela je Eli Lilly, a sponzori konferencije bili su i dm-drogerie markt, Poliklinika Medikol, Swixx BioPharma, ENT (Ericsson Nikola Tesla), Merck Sharp & Dohme (MSD) i PLIVA Hrvatska.
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