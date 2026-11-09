Capak upozorava na alarmantne brojke, stižu i tablete za mršavljenje: "Debljina je bolest"

Štimac je upozorio i na nedovoljno prepoznavanje debljine kao dijagnoze od strane liječnika, istaknuvši da pacijenti često izlaze iz ordinacija primarne i bolničke zdravstvene zaštite bez dijagnoze debljine. Također ukazuje i na "ogroman broj" ljudi koji zahtjeva terapiju, upozoravajući da su lijekovi za liječenje debljine u Hrvatskoj dostupni, ali ih pacijenti uglavnom moraju sami plaćati, zbog čega terapija nije jednako dostupna svima, nego ovisi o njihovim financijskim mogućnostima.