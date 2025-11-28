Grad Zagreb već treću godinu zaredom organizira i Dječji doček Nove godine koji će se održati 31. prosinca od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića. Uz pjesmu i ples te koncert Bojana Jambrošića, sjajnog Joje iz dječje emisije, te goste iznenađenja, mališani će odbrojavati zadnje sekunde prije podneva, a točno u 12 sati dočekat će „malu“ Novu godinu uz prigodne scenske efekte i voditelja Miru Čabraju.