Zagreb objavio popis izvođača za doček 2026. godine. Ima zanimljivih imena

N1 Info , Hina
28. stu. 2025. 09:41
01.01.2025., Zagreb - Koncert Baby Lasagne na trgu. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL/Ilustracija

U Novu 2026. na Trgu bana Jelačića Zagrepčane i njihove goste uvest će Luzeri, Idem, Elemental i Dubioza kolektiv, izvijestili su iz Grada Zagreba u petak.

Grad Zagreb i ove je godine pripremio bogat program za doček Nove 2026., uz velike zvijezde i popularne zagrebačke bendove koji će u novu godinu uvesti sve koji na Staru godinu dođu na Trg bana Jelačića.  

„Nakon sjajnih izvođača prošle godine, Zagrepčanima i svim gostima i ove godine donosimo program ispunjen vrhunskom glazbom koju će izvoditi nove i već etablirane zvijezde: Luzeri, Idem, Elemental i Dubioza kolektiv”, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Voditeljica novogodišnjeg programa bit će novinarka Martina Validžić.

Gradska uprava nastavlja Zagrepčanima i Zagrepčankama, kao i posjetiteljima Zagreba dovoditi vrhunske glazbenike, navodi se u priopćenju. Podsjećaju na izvođače iz prijašnjih godina, od Psihomodo Popa, preko Pips, Chips i Videoclips, Leta 3, pa do Miach, Grše, Hiljsona Mandele, Josipe Lisac i Baby Lasagne.

“Uvjereni smo da će sve generacije Zagrepčana i Zagrepčanki, kao i svi posjetitelji, uživati u programu, čije detalje ćemo komunicirati na vrijeme”, dodao je Tomašević.

Grad Zagreb već treću godinu zaredom organizira i Dječji doček Nove godine koji će se održati 31. prosinca od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića. Uz pjesmu i ples te koncert Bojana Jambrošića, sjajnog Joje iz dječje emisije, te goste iznenađenja, mališani će odbrojavati zadnje sekunde prije podneva, a točno u 12 sati dočekat će „malu“ Novu godinu uz prigodne scenske efekte i voditelja Miru Čabraju.

Program dočeka Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba, a u realizaciji programa Dječje nove godine sudjeluje Kulturni centar Travno. 

Zagreb doček nove godine

