Prva božićna drvca već su u ponudi, cijene su drastično rasle: "Otkud meni 200 eura?"

U Hrvatskoj se na godinu proda oko 200.000 drvaca, imamo približno 1200 proizvođača, a dio drvaca stiže i iz uvoza. Najcjenjenije su nordijske jele jer im ne otpadaju iglice, ali i najduže rastu. Da bi nordijska jela dosegnula visinu od pet metara treba joj 15 godina. Možda se do tada dogodi i božićno čudo pa božićna jela postane svima dostupna.