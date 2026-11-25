ZBOG OPASNOG KEMIJSKOG SPOJA
FOTO / Povlači se kozmetički proizvod, provjerite jeste li ga kupili
Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorio je potrošače na balzam proizveden u Tajlandu koji zbog previsoke koncentracije metil-salicilata može ugroziti zdravlje.
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Riječ je o kozmetičkom proizvodu White Balm Wangprom Herb Brand, balzamu s učinkom hlađenja u kojem je utvrđena prekomjerna količina spomenutog kemijskog spoja.
Iz Državnog inspektorata upozoravaju da metil-salicilat "može dovesti do sustavnog trovanja salicilatom, može naštetiti reproduktivnom sustavu i uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kože".
Metil-salicilat sastojak je brojnih krema i balzama namijenjenih ublažavanju bolova u zglobovima i mišićima. Rizik za zdravlje u ovom slučaju predstavlja njegova previsoka koncentracija, a ne sama prisutnost u proizvodu. Taj se spoj može apsorbirati kroz kožu te u prekomjernim količinama izazvati trovanje i druge zdravstvene tegobe.
Inspektorat naložio uništenje proizvoda
Upozorenje se odnosi na balzam s brojem serije (LOT) 050WB25007 i barkodom 8858111003012.
Proizvod je proizvela tajlandska tvrtka Wangprom Manufacturing Co. Ltd., dok je za uvoz u Hrvatsku zadužena tvrtka Da ljepoti d.o.o. sa sjedištem na adresi Klanjčić 7 A u Zagrebu.
Državni inspektorat naložio je uništenje spornog proizvoda, a građane koji ga posjeduju pozvao je da ga prestanu koristiti.
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