Metil-salicilat sastojak je brojnih krema i balzama namijenjenih ublažavanju bolova u zglobovima i mišićima. Rizik za zdravlje u ovom slučaju predstavlja njegova previsoka koncentracija, a ne sama prisutnost u proizvodu. Taj se spoj može apsorbirati kroz kožu te u prekomjernim količinama izazvati trovanje i druge zdravstvene tegobe.