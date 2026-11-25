"Prije svega, izražavam sućut obitelji preminulog. Da mi je netko to ispričao, a da nisam vidio snimku, teško bih povjerovao da se to dogodilo. To je zastrašujuće. Nisam pola noći mogao zaspati kada sam to vidio. Meni je nepojmljivo da se tako nešto može događati 2026. godine. Da ta snimka nije puštena u javnost, za to se ne bi ni znalo. Da mi je netko to ispričao, rekao bih da je nemoguće da je netko bolesniku stavio jastuk na glavu i praktički ga ugušio", rekao je Kolarić.