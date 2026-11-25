SLUČAJ JANKOMIR
Kolarić zbog Jankomira prozvao i Ministarstvo zdravstva i Grad Zagreb: "Prebacuju krivnju"
Branko Kolarić, bivši SDP-ovac i saborski zastupnik koji je član Odbora za zdravstvo, u Novom danu kod Nine Kljenak govorio je o smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, odgovornosti nadležnih institucija i propustima u nadzoru zdravstvenog sustava.
Podsjetimo, 32-godišnji Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a u sklopu istrage njegove smrti uhićeno je osam zdravstvenih djelatnika.
Zdravstvena inspekcija utvrdila je niz nepravilnosti, među kojima su propusti u primjeni mjera fizičkog sputavanja pacijenta i pravodobnom obavještavanju nadležnih institucija. Nakon tragedije ostavku je podnijela ravnateljica Majda Grah, a upravljanje Klinikom preuzela je vršiteljica dužnosti ravnateljice Lidija Hrastić-Novak.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić u ponedjeljak je, 33 dana nakon smrti pacijenta, posjetila bolnicu, a u utorak se sastala sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Dogovorili su pojačani nadzor nad radom Klinike, reviziju svih neželjenih događaja u posljednjih godinu dana te angažiranje dodatnog osoblja. U utorak je održana i konstituirajuća sjednica novog Upravnog vijeća Klinike, na čijem je čelu Ivan Jelavić, dok kaznena istraga o smrti pacijenta i dalje traje.
"Nisam pola noći mogao zaspati nakon što sam vidio snimku iz bolnice"
Na pitanje voditeljice što je kao liječnik i osoba koja dobro poznaje zdravstveni sustav i način njegova upravljanja pomislio kada je doznao za slučaj u Jankomiru, Kolarić je odgovorio kako ga je snimka postupanja prema pacijentu duboko potresla.
"Prije svega, izražavam sućut obitelji preminulog. Da mi je netko to ispričao, a da nisam vidio snimku, teško bih povjerovao da se to dogodilo. To je zastrašujuće. Nisam pola noći mogao zaspati kada sam to vidio. Meni je nepojmljivo da se tako nešto može događati 2026. godine. Da ta snimka nije puštena u javnost, za to se ne bi ni znalo. Da mi je netko to ispričao, rekao bih da je nemoguće da je netko bolesniku stavio jastuk na glavu i praktički ga ugušio", rekao je Kolarić.
"Četiri su razine odgovornosti"
Istaknuo je da u ovom slučaju postoje četiri razine odgovornosti.
"Postoji kaznena odgovornost pojedinaca koji su sudjelovali u tome, odgovornost u smislu etike i deontologije, upravljačka odgovornost predstojnika odjela, klinika i zavoda, ravnatelja i upravnog vijeća te politička odgovornost.
To je odgovornost osnivača za kontrolne mehanizme kojima se osiguravaju nadzor i prevencija. Osnivač je u ovom slučaju Grad Zagreb, a odgovornost ima i nadležno ministarstvo, koje provodi inspekcijski nadzor i prati kvalitetu zdravstvene zaštite", objasnio je.
"U našem političkom folkloru je: 'Nisam ja, netko drugi je'"
Kolarić smatra da bi svi uključeni trebali analizirati slučaj i preispitati vlastitu odgovornost, no upozorava da se umjesto toga krivnja prebacuje s jedne institucije na drugu.
"U našem političkom folkloru je: 'Nisam ja, netko drugi je'. Svi su izrazili zgroženost slučajem, ali nitko ne kaže da je nešto propustio i da će ubuduće raditi bolje. Dolazi do prebacivanja krivnje", rekao je.
Podsjetio je i na rijetke primjere preuzimanja političke i moralne odgovornosti u Hrvatskoj.
"Koliko se sjećam, jedina ostavka ministra zbog političke odgovornosti bila je ona Ane Stavljenić-Rukavina zbog slučaja Baxter. Nakon toga je državni tajnik Marin Strmota iz ministarstva nadležnog za socijalnu politiku dao ostavku zbog osjećaja moralne odgovornosti. A ostali? Ne. Kada se nešto dogodi, trebalo bi barem priznati odgovornost, čak i ako niste neposredno ili posredno krivi, ali je kriv sustav kojim ste dobili politički legitimitet upravljati", kazao je Kolarić.
"Pitanje je što je Ministarstvo zdravstva učinilo"
Kljenak je podsjetila da premijer Andrej Plenković i ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovornost za slučaj vide na razini jedne zdravstvene ustanove, upozorivši pritom na izvješća pučke pravobraniteljice i Vijeća Europe u kojima se već ranije ukazivalo na probleme o kojima je trebalo raspravljati.
Kolarić je najavio da će pitanje postupanja nadležnih institucija otvoriti na sjednici saborskog Odbora za zdravstvo.
"Pučka pravobraniteljica u sklopu Nacionalnog preventivnog mehanizma bila je ondje 2022. godine i izdala četiri upozorenja i 20 preporuka. Pitanje je što je Ministarstvo zdravstva s tim učinilo. Zdravstvena inspekcija trebala je po službenoj dužnosti izaći na teren. Nisam pronašao podatke da se to dogodilo i to će danas biti moje pitanje za predstavnika Ministarstva na Odboru", rekao je.
"Grad Zagreb ima svoj ured za kontrolu, pitanje je jesu li otišli u Jankomir"
Jednako pitanje, smatra Kolarić, trebalo bi postaviti i Gradu Zagrebu, koji također raspolaže vlastitim nadzornim mehanizmima.
"Grad Zagreb ima svoj ured za kontrolu. Pitanje je jesu li otišli onamo, što su utvrdili i jesu li pratili provođenje promjena. Nemam podataka da se to dogodilo od 2022. godine. Onda ispada da pučka pravobraniteljica nešto napiše i da smo time zadovoljili neku formu", kazao je.
Upozorio je i na izostanak rasprave o izvješću pučke pravobraniteljice iz 2023. godine te doveo u pitanje učinkovitost provedenih edukacija zdravstvenih djelatnika.
"O izvješću iz 2023. godine nije se ni raspravljalo, a onda dolazi izvješće u kojem se navodi da su provedene edukacije. Možete napisati da je 500 ljudi educirano, ali ako se sustav nije popravio, te edukacije padaju u vodu", poručio je Kolarić.
"Grad Zagreb suodgovoran je za upravljanje bolnicom"
Na pitanje snosi li dio odgovornosti i pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za zdravstvo, Kolarić je odgovorio potvrdno, istaknuvši pritom razliku između političke i upravljačke odgovornosti.
"Ima dio upravljačke odgovornosti. Tu postoji i politička podloga jer je gradonačelnik politički izabran. Za razliku od ministrice, pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo nije dužnosnica, već službenica", objasnio je.
Naglasio je da Grad Zagreb kao osnivač bolnice ima obvezu nadzirati njezin rad i način upravljanja.
"Grad Zagreb ima svoje kontrolne i nadzorne mehanizme. Nadležni gradski ured trebao je nadzirati i rad bolnice i upravljanje bolnicom. Oni su suodgovorni za upravljanje bolnicom", zaključio je Kolarić.
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