UPOZORILA JE NA ESKALACIJU
Jadranka Kosor: Nakon razgovora na N1, u sandučiću me dočekalo pismo puno strašnih kletvi. Logično?
Bivša premijerka Jadranka Kosor je tijekom gostovanja u Novom danu na N1 televiziji upozorila na radikalizaciju u društvu i da bi joj zbog čvrstih stavova protiv fašizma, ustaša i ustaškog pokliča "Za dom spremni" netko mogao prijetiti. To se i dogodilo, otkrila je na platformi X.
"Zbog jučerašnjeg razgovora na N1 Hrvatska u sandučiću sam jutros našla pismo koje je ubačeno, nije stiglo poštom, pismo puno strašnih kletvi uz spominjanje moje obitelji. Logično, ne? I tako prigodno na Badnjak. Logično, ne?!"
Zbog jučerašnjeg razgovora na @N1Hrvatska u sandučiću sam jutros našla pismo koje je ubačeno, nije stiglo poštom, pismo puno strašnih kletvi uz spominjanje moje obitelji. Logično, ne? I tako prigodno na Badnjak. Logično, ne?!— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) December 24, 2025
Tijekom razgovora s Tihomirom Ladišićem, bivša premijerka izjavila je da joj ljudi prilaze na ulici i dobronamjerno govore da bolje neka ne priča na glas što priča "jer tko zna"...
"Prije nije bila takva atmosfera. A i prije sam imala zaštitu policije, sad sam sama, nemam ništa", kazala je Kosor.
U emisiji se požalila na "potpuno iskrivljenu sliku politike u Hrvatskoj ove godine, sliku koja sugerira urušavanje vrijednosti", a kao krivca za to navela je premijera Andreja Plenkovića.
"Na to utječu i zli plodovi dvostrukih konotacija, što je u javni prostor uveo Andrej Plenković. Tako nešto bilo je nestvarno do te mjere da se pitam je li se stvarno dogodilo. Imali smo puštanje s lanca zlih pasa koji reže i do danas, evo nedavno i sa stadiona. Mislim da je jedna od najbizarnijih i najopasnijih izjava jednog premijera ona da je poruka "Za dom spremni" na stadionu, a to se odlučio reći iz straha, logičan odgovor gradonačelniku. Nije važno kojem gradonačelniku. To je potpuno potonuće politike i bojim se daljnje eskalacije."
Razgovor možete pogledati u videu.
