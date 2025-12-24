Jadranka Kosor: Nakon razgovora na N1, u sandučiću me dočekalo pismo puno strašnih kletvi. Logično?

"Na to utječu i zli plodovi dvostrukih konotacija, što je u javni prostor uveo Andrej Plenković. Tako nešto bilo je nestvarno do te mjere da se pitam je li se stvarno dogodilo. Imali smo puštanje s lanca zlih pasa koji reže i do danas, evo nedavno i sa stadiona. Mislim da je jedna od najbizarnijih i najopasnijih izjava jednog premijera ona da je poruka "Za dom spremni" na stadionu, a to se odlučio reći iz straha, logičan odgovor gradonačelniku. Nije važno kojem gradonačelniku. To je potpuno potonuće politike i bojim se daljnje eskalacije."