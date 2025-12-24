PREDSJEDNIKOVA PORUKA
Milanović u čestitki za Božić pozvao na čuvanje Ustava, a izrazio je i jednu veliku želju
Predsjednik Zoran Milanović poslao je građankama i građanima Republike Hrvatske božićnu čestitku, u kojoj se dotaknuo i aktualne političke stvarnosti.
"Drage sugrađanke i sugrađani, Hrvatice i Hrvati u Domovini i širom svijeta, a posebno vi u Bosni i Hercegovini, svima vama želim sretan Božić", započeo je predsjednik.
Ostatak čestitke prenosimo u cijelosti:
"Volio bih da vam danas, kao predsjednik Republike i kao vaš sugrađanin, mogu samo poželjeti mirne i radosne božićne blagdane, kako je to tradicija i običaj u našem narodu i cijelom kršćanskom svijetu već stoljećima.
No vrijeme i svijet u kojem živimo nisu ni mirni ni radosni.
Božić pred nama dočekat ćemo i slaviti u sjeni nikad veće nesigurnosti, rastućih prijetnji nasiljem i ratovima te neizvjesne budućnosti.
Posebno me brine to što u takvim nesigurnim i prijetećim globalnim okolnostima i u našoj Domovini vidim i osjećam podjele, međusobne optužbe i porast nepovjerenja.
Moja je prva i glavna obaveza, kao predsjednika, učiniti sve za sigurnost i stabilnost hrvatskog društva i države.
Učiniti sve da svi hrvatski ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru ili političko opredjeljenje, mogu mirno i bezbrižno živjeti, raditi, podizati svoje obitelji i planirati svoju budućnost.
Božić slavi događaj koji donosi mir među ljude dobre volje, događaj koji obnavlja svijest o važnosti dobrote i međusobnog poštovanja.
"Hrvatska je bila najjača kada je bila jedinstvena"
Pravi je trenutak da se svi zapitamo činimo li istinski dobro za svoje obitelji, svoje prijatelje, svoje sunarodnjake i svoju Domovinu.
Hrvatska je lijepa, kako to i himna kaže, baš zbog raznolikosti. Ne samo prirodnih, nego ponajprije zbog raznolikosti običaja, tradicija i kulture življenja.
Te su raznolikosti trajno i neraskidivo utisnute u našu malu, ali ponosnu naciju.
A ja sam uvjeren da su upravo te raznolikosti Hrvatsku učinile još snažnijom i otpornijom na sve prijetnje.
Povijest nas uči, a osobito ona nedavna, da je Hrvatska bila najjača kada je bila jedinstvena, bez nepotrebnih podjela i međusobnog nepovjerenja.
Ne dopustimo da podjele u miru ugroze postignutu stabilnost i sigurnost Hrvatske.
Vrijednosti naše Republike upisane su u Ustav i svaki je pojedinac dužan čuvati ih, jer samo tako možemo očuvati sigurnu, mirnu i demokratsku budućnost Hrvatske.
To je osobito važno danas, kada se svjetski poredak dramatično mijenja pred našim očima, kada moć i gola sila postaju pravilo u međunarodnim odnosima i kada se od malih naroda i država traži i očekuje ne samo poslušnost, nego i poslušnost na granici pokornosti.
Hrvatski ljudi znali su, a uvjeren sam da znaju i danas, prepoznati što im je činiti u takvim okolnostima: brinuti se o sebi i svojim interesima, brinuti se o budućnosti svoje djece, a pritom ostati dobronamjerni i pošteni prema drugima.
Želim mir i slogu među ljudima
Dok sa zebnjom iščekujemo dobre vijesti sa svih strana svijeta, iskreno se nadam da će razum i mir prevladati.
A posebno, i to mi je najveća božićna želja, da će među hrvatskim ljudima zavladati sloga i međusobno razumijevanje.
Svim kršćanskim vjernicima i vjernicama od srca želim sretan Božić.
Svima u Hrvatskoj želim da božićne blagdane provedu u miru i sreći, zajedno sa svojim obiteljima i prijateljima.
Sretan vam Božić i sretna Nova godina."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare