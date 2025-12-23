PREGLED GODINE
Jadranka Kosor: Plenković je iz straha izjavio da je ZDS na stadionu logična poruka
Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirala je najvažnije političke događaje tijekom ove godine.
Ali, imala je i jedan osobni uspjeh na koji se osvrnula. Napisala je novu knjigu - svoju treću. Zove se "Žene koje mašu rukama".
"Ovo je prva najava, riječ je o nastavku moje prethodne dvije knjige "Premijerka" i "Kraljica", ali ova je drugačija. Pišem o svojim iskustvima, operacijama dvaju koljena... Pišem i o iskustvima koja sam čula o iskustvima ljudi koje sam upoznala u toplicama. Svi su oni znali tko sam ja, ali ja sam morala upoznati tko su oni i na koji način žive, kako se hrvaju s brojnim bolestima i kako sve to čine s velikim optimizmom. Imala sam potrebu pisati o tome. Naravno, u knjizi ima i političkih događaja, kao što ima i mnogo samoironije. Vjerujem da će čitatelji plakati i smijati se", kazala je Kosor i opisala još neke od detalja iz same knjige, kao što je život nakon visoke politike.
Nije ni kroz knjigu znala odgovoriti zašto ju je HDZ odlučio "izbrisati iz povijesti".
"Na službenim stranicama nema nijednog podataka. Nisam neko vrijeme provjeravala, možda se vratilo. To je pitanje za predsjednika stranke, ali mu ga nitko neće postaviti u intervjuima. Možda jer spominjem Franju Tuđmana i kakvi su mu stavovi o antifašizmu, o NDH... Ali, ima puno HDZ-ovaca, onih starih, koji me kontaktiraju."
"Imamo apokalipsu koja jaše i dalje"
Okrenula se potom najvažnijim političkim događajima u 2025.
"Nulto trajanje jest inflacija. Pojela je mnoge plaće, povećanja plaća, mirovina... Mnoge je dovela do gotovo pa stanja očaja. Prije svega, umirovljenike. Dakle, to je apokalipsa koja jaše i dalje. Pod jedan, dva i tri se teško odlučiti... Na prvo mjesto bih postavila drugi mandat Zorana Milanovića, što nije bilo jednostavno i činilo se ni da on nije bio uvjeren u pobjedu. Nakon toga - tajac. To ističem kao važan događaj jer je predsjednik zamišljen kao čuvar Ustava i svjetionika, koji upozorava na ustavne vrijednosti i devijacije u društvu. Kroz godinu dana, kao da se umorio, gotovo kao da je nestao i to ističem jer će biti predsjednik još četiri godine. Nikako ne bi bilo dobro da ostane nevidljiv i da se čini kao nezainteresiran", istaknula je Kosor pa nastavila s pregledom godine:
"Dalje imamo prvi put u povijesti činjenicu da se na optuženičkim klupama nalaze četiri ministra, da se jedna ministrica nagodila i priznala počinjenje teških kaznenih djela, a klasificirana je kao sjajna i najbolja. Za mene je to teško prihvatljivo i težak je udarac politici i političarima. Imali smo i podizanje optužnice protiv ministra za zločinačko udruživanje, što je prestrašno. Ne treba zaboraviti ni uhićenje glavnog državnog inspektora. To pokazuje jednu potpuno iskrivljenu sliku politike u Hrvatskoj ove godine, sliku koja sugerira urušavanje vrijednosti. Na to utječu i zli plodovi dvostrukih konotacija, što je u javni prostor uveo Andrej Plenković. Tako nešto bilo je nestvarno do te mjere da se pitam je li se stvarno dogodilo. Imali smo puštanje s lanca zlih pasa koji reže i do danas, evo nedavno i sa stadiona. Mislim da je jedna od najbizarnijih i najopasnijih izjava jednog premijera ona da je poruka "Za dom spremni" na stadionu, a to se odlučio reći iz straha, logičan odgovor gradonačelniku. Nije važno kojem gradonačelniku. To je potpuno potonuće politike i bojim se daljnje eskalacije."
Brine je što će biti u 2026. zbog svih tih događaja...
"Predstavnici stranaka koje su po istraživanjima prisutne u tragovima, a dio su vladajuće većine, kao HSLS, me zabrinjavaju. Oni podržavaju podjele u društvu. Sigurna sam da šutljiva većina građana ne odobrava ovakve trendove. Po istraživanjima, oko 75 posto građana smatra da ne idemo u dobrom smjeru. Ali, šute... A kad neki od njih izađu na ulicu protiv fašizacije, "pomete" ih se."
Uvjerena je da premijer ne priznaje druge.
"Sad kad imamo situaciju u kojoj Ustavni sud donese odluku o Zakonu, a premijer kaže da je tu bilo puno politike, a manje onoga što su mogućnosti. Imamo i tog nesretnog ministra, koji ne zna ni planirati koliko mu novca treba. Ne gledam s veseljem na iduću godinu, ali voljela bih da oni koji odlučuju u našim sudbinama i sudbini Hrvatske, sjednu sami sa sobom i u svoja četiri zida razmisle o svemu."
Na kraju je rekla da Hrvatska ne bi zatvorila poglavlje 23 i ušla u Europsku uniju da se tako javno vikalo "Za dom spremni", negiralo antifašizam i europske vrijednosti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare