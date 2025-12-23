"Dalje imamo prvi put u povijesti činjenicu da se na optuženičkim klupama nalaze četiri ministra, da se jedna ministrica nagodila i priznala počinjenje teških kaznenih djela, a klasificirana je kao sjajna i najbolja. Za mene je to teško prihvatljivo i težak je udarac politici i političarima. Imali smo i podizanje optužnice protiv ministra za zločinačko udruživanje, što je prestrašno. Ne treba zaboraviti ni uhićenje glavnog državnog inspektora. To pokazuje jednu potpuno iskrivljenu sliku politike u Hrvatskoj ove godine, sliku koja sugerira urušavanje vrijednosti. Na to utječu i zli plodovi dvostrukih konotacija, što je u javni prostor uveo Andrej Plenković. Tako nešto bilo je nestvarno do te mjere da se pitam je li se stvarno dogodilo. Imali smo puštanje s lanca zlih pasa koji reže i do danas, evo nedavno i sa stadiona. Mislim da je jedna od najbizarnijih i najopasnijih izjava jednog premijera ona da je poruka "Za dom spremni" na stadionu, a to se odlučio reći iz straha, logičan odgovor gradonačelniku. Nije važno kojem gradonačelniku. To je potpuno potonuće politike i bojim se daljnje eskalacije."