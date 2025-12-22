Plenković o BBB i ZDS: Mislim da je poruka logična jer je Tomašević potpuno nekonzistentan

"Dobar je, čuli smo se i vidjeli. Planiramo donijeti jednu uredbu sa zakonskom snagom koja bi riješila situaciju. Najbitnije u ovoj priči je polje primjene. Odluka Ustavnog suda otvorila je polje primjene za osobne asistente i one koji imaju manje od 18 godina. Prije nego sam postao premijer, bilo je dvadesetak osobnih asistenata, a danas ih je 8000. Ono što smo napravili za osobe s invaliditetom je iznad svih mogućih okvira koje su imali prije. Takvih osoba ima oko 650.000, a onih s najvišim stupnjevima invaliditeta oko 180.000", rekao je premijer pa komentirao Ustavni sud: