Plenković o BBB i ZDS: Mislim da je poruka logična jer je Tomašević potpuno nekonzistentan
Uoči pete obljetnice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je obnovljene objekte i gradilišta višestambenih zgrada u Sisku, Glini i Petrinji. Bio je i na svečanom otvorenju Centra znanja i planetarija - Gradska Munjara Sisak i Glazbene škole Frana Lhotke u Petrinji.
Istaknuo je da su svi projekti koje se obišlo tijekom dana vrijedni 140 milijuna eura. Nakon toga dao je izjavu za medije.
"Vidite i sami koliko to zahtijeva projekata. Ukupan napor bi trebao biti gotov oko 2030. Rekao sam nakon potresa u Zagrebu da je jedna sekunda jedna godina. To je razuman i realan rok."
Potom se osvrnuo na blagdansku košaricu, koja je skuplja nego ikada.
"Svatko će si priuštiti ono što može, a priuštivost je glavni kriterij. Ali, kad pogledamo sami rast plaća, on je daleko iznad rasta cijena. No, znamo da postoje ljudi kojima je teško i poduzeli smo niz koraka kako bismo onima koji imaju najmanje mogli omogućiti priuštivi način dolaska do namirnica koje se najviše koriste."
"Rješenja Ustavnog suda više vođena pravnom logikom"
Komentirao je status ministra Marina Piletića u ovom trenutku.
"Dobar je, čuli smo se i vidjeli. Planiramo donijeti jednu uredbu sa zakonskom snagom koja bi riješila situaciju. Najbitnije u ovoj priči je polje primjene. Odluka Ustavnog suda otvorila je polje primjene za osobne asistente i one koji imaju manje od 18 godina. Prije nego sam postao premijer, bilo je dvadesetak osobnih asistenata, a danas ih je 8000. Ono što smo napravili za osobe s invaliditetom je iznad svih mogućih okvira koje su imali prije. Takvih osoba ima oko 650.000, a onih s najvišim stupnjevima invaliditeta oko 180.000", rekao je premijer pa komentirao Ustavni sud:
"Mislim da su rješenja Ustavnog suda više vođena pravnom logikom, a manje logikom dostupnih asistenata i nisu vodili računa o financijskom dijelu. No, o tome će brinuti Vlada, kao i oko svega."
Što se tiče poruke Bad Blue Boysa "Za dom spremni" na stadionu Maksimir, naziva je logičnom.
"Koliko shvaćam, uputili su poruku Tomaševiću. Pa dobro, mislim da je poruka logična jer je on potpuno nekonzistentan. Dopusti koncert na Hipodromu, onda i u subotu 27.12., ali u nedjelju ne može."
"Stalno činimo napor da rastu mirovine"
Na temu Janafa i situacije s NIS-om, naglasio je da se sad NIS mora riješiti većinskog udjela Gazproma u kompaniji.
"U trenutku kad MOL postane većinski suvlasnik, a oko toga se vode pregovori, nema razloga da američke sankcije pogađaju NIS pa ni Janaf, koji će moći bez problema transportirati naftu."
Vezano uz sindikate koji traže nove pregovore, naglasio je da se osnovica povećala za 48 posto u njegovim mandatima, da su se povećala brojna materijalna prava...
"Vlada je dala određene ponude u razgovorima, ali zahtjev sindikata za povećanjem osnovice od 12 posto ocijenio sam prije nekoliko mjeseci da to nije realno. U ovom trenutku svi moramo shvatiti da ne možemo pretjerati s onim što se u proračunu izdvaja za plaće i mirovine", istaktnuo je premijer i na kraju napomenuo da mirovine također stalno rastu:
"Dodataka na mirovine prije nije bilo. Stalno činimo napor da rastu mirovine, posebno one koje su najmanje."
