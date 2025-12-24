Oglas

NOVI INCIDENT

VIDEO / Skupina mladića pokušala napasti stranog radnika, a onda je stao i sišao sa skutera...

N1 Info , Hina
24. pro. 2025. 13:22
Fiume.hr

U Rijeci je sinoć došlo do nasilnog incidenta u kojem je sudjelovala skupina mladića.

Iz policije su u srijedu potvrdili su da su sinoć dobili dojavu o incidentu u riječkom naselju Turniću, u kojem je, prema medijima, napadnut dostavljač hrane, ali sudionike nisu zatekli, a kriminalistička istraga, kako bi se utvrdile okolnosti i identitet uključenih osoba, traje.

Novi list piše da je stanovnike Turnića sinoć uznemirio incident u Čandekovoj ulici te da je, prema video snimkama koje su se pojavile u javnosti, skupina mlađih muških osoba narušavala javni red i mir u blizini benzinske postaje, a na meti se našao i dostavljač hrane.

„Kako pokazuje snimka, trčali su za njim, jedan ga je dostigao i udario, pa pobjegao i pridružio se ostatku grupe,“ objavio je portal riječkog dnevnika.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da su dojavu o tom događaju primili jučer u 21,35 sati, policijski službenici su odmah upućeni na mjesto događaja, no, osobe tamo nisu na zatečene, a nisu pronađene ni u obilasku šireg mjesta događaja.

Policiji se do sada nije javila ni osoba, koja bi bila oštećena u ovom događaju, a kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta uključenih osoba, traje, naveli su iz policije.

Teme
napad policija rijeka strani radnici

