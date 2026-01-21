HDZ-ovci o ustavnim sucima: Dok pregovori traju nećemo doći na sjednicu Odbora za pravosuđe

Hoće li HDZ reterirati? "Plenković je istaknuo ono što je stav HDZ-a. Naš prijedlog je da se popune pozicije na Ustavnom sudu i Vrhovnom sudu. To je naš stav od početka i mi ga ne mijenjamo. Jasno smo istaknuli da nam je cilj popuniti mjesta i na Vrhovnom sudu i na Ustavnom sudu, to je naš stav i od toga ne odustajemo. Jasno smo istaknuli da nećemo participirati u kvorumu na sjednici", odgovorio je Malenica na pitanje novinara.