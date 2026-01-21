Nakon sastanka sa SDP-om
HDZ-ovci o ustavnim sucima: Dok pregovori traju nećemo doći na sjednicu Odbora za pravosuđe
Jutros su se održali pregovori HDZ-a sa SDP-om i Možemo o izboru sudaca Ustavnog suda i čelne osobe Vrhovnog suda.
Zastupnici HDZ-a Krunoslav Katičić, Nikola Mažar i Ivan Malenica nakon sastanka održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o izboru sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda.
Detalji sastanka
Malenica je otkrio detalje sastanka: "Dogovorili smo se da sljedeći put izađemo i s konkretnim prijedlozima imena. Danas je bila tema metodologija i način predlaganja. I dalje smo stava da kao predstavnici parlamentarne većine imamo pravo prvenstva prilikom predlaganja kandidata za Ustavni sud s obzirom na broj mandata koje predstavljamo u Saboru. Predstavnici opozicije su imali svoj stav o tome. Za sljedeći put ostavili smo razgovore o konkretnim imenima sudaca Ustavnog suda i rješavanje popunjavanja mjesta predsjednika Vrhovnog suda."
"Nećemo na sjednicu Odbora za pravosuđe"
"Saborski zastupnici ispred Kluba HDZ-a i nezavisni saborski zastupnik Lacković neće se odazvati na sjednicu Odbora za pravosuđe. To je sukladno odlukama stranačkih tijela, Predsjedništva HDZ-a. Dok pregovori traju nećemo doći na sjednicu Odbora za pravosuđe vezanu uz točku dnevnog reda izbora predsjednika Vrhovnog suda, dok ćemo za sve druge točke dolaziti i raspravljati. Jučer je Vrhovni sud službenim priopćenjem razotkrio dio oporbe koji je želio složiti lažni narativ da HDZ blokira izbor predsjednika Vrhovnog suda. Njihovi lažni spinovi i pokušaji bacanja blata na HDZ jučer su razbijeni. Jasno je rečeno da Vrhovni sud obavlja svoju redovnu djelatnost te da nije došlo do zastoja u radu Vrhovnog suda", rekao je Nikola Mažar.
"Od svog stava ne odustajemo"
Dodaje da je sastanak s oporbom iniciran od strane HDZ-a.
Hoće li HDZ reterirati? "Plenković je istaknuo ono što je stav HDZ-a. Naš prijedlog je da se popune pozicije na Ustavnom sudu i Vrhovnom sudu. To je naš stav od početka i mi ga ne mijenjamo. Jasno smo istaknuli da nam je cilj popuniti mjesta i na Vrhovnom sudu i na Ustavnom sudu, to je naš stav i od toga ne odustajemo. Jasno smo istaknuli da nećemo participirati u kvorumu na sjednici", odgovorio je Malenica na pitanje novinara.
HDZ će voditi razgovore o imenima kandidata, tvrdi Malenica.
"Vrhovni sud nismo stavili po strani. Razgovarali smo i o Vrhovnom i Ustavnom sudu", rekao je Malenica.
