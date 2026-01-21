Miljević: Predsjednik bi trebao reći da se izigrava njegova ustavna ovlast, ali postao je malo šutljiv

Odvjetnik Veljko Miljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda i situaciju da već 10 mjeseci nemamo predsjednika Vrhovnog suda...
"Čini mi se da jučerašnje priopćenje Vrhovnog suda odudara od onoga što je nedavno rekao dugogodišnji sudac Vrhovnog suda, Kos, tako da me ova izjava glasnogovornika suda čudi. Pa hoćemo staviti v.d. predsjednika Vlade? To je potpuno pravno i legalno pitanje. Paralela je potpuno ista. Ne može sudstvo imati onu ulogu koja je zakonom propisana, bez propisane uloge Vrhovnog suda", rekao je Miljević.
"Izvršna vlast pa ni predsjednik Vlade u postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda nema nikakvu ulogu. Dovoljno je pogledati Ustav. U Ustavu nema ni termina pregovora ni termina trgovine, ali između HDZ-a i SDP-a se od '99 trguje pogotovo s Ustavnim sudom", kaže Miljević.
Otkrio je i postoji li bilo kakvo uporište kojim se može braniti formula dva naprema jedan u prijedlogu za nova tri suca.
"Ne. To čak nitko nije spomenuo. Uzmite ustavni zakon ako Ustav sam po sebi nije dovoljan. U ustavnom zakonu je vrlo detaljno propisan postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Nema ništa jednostavnije i čistije od toga. Je li se to može u sedam dana provesti - može. Tvrdim da od 13 kandidata ima sigurno tri, četiri koji mogu biti suci Ustavnog suda", smatra Miljević.
Dodao je i da u izboru predsjednika Vrhovnog suda ključnu ulogu imaju Sabor i predsjednik Republike.
"Mi od prvog prosinca ima jasnu situaciju. Imamo tri kandidata, da bi se onda zatražila odgoda glasanja i od prosinca do danas ništa. Sada se to povezalo, ali gdje su HDZ-ovci unaprijed rekli da neće biti kvoruma na Odboru za pravosuđe ako se ne postigne dogovor. Predsjednik Republike, koji je postao jako šutljiv, on bi trebao reći da se blokiraju ovlasti predsjednika i da se izigrava njegova ustavna ovlast kod izbora predsjednika Vrhovnog suda. Ali, predsjednik je malo šutljiv u zadnje vrijeme", rekao je Miljević i dodao da je pravo pravo, a politika politika.
"Ja inzistiram na pravu. Molim svakog koga tema zanima neka pronađe u Ustavu prvo riječ trgovina, a nema ni riječi dogovor. Nema je", zaključio je Miljević.
