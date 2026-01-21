Miljević: Predsjednik bi trebao reći da se izigrava njegova ustavna ovlast, ali postao je malo šutljiv

"Mi od prvog prosinca ima jasnu situaciju. Imamo tri kandidata, da bi se onda zatražila odgoda glasanja i od prosinca do danas ništa. Sada se to povezalo, ali gdje su HDZ-ovci unaprijed rekli da neće biti kvoruma na Odboru za pravosuđe ako se ne postigne dogovor. Predsjednik Republike, koji je postao jako šutljiv, on bi trebao reći da se blokiraju ovlasti predsjednika i da se izigrava njegova ustavna ovlast kod izbora predsjednika Vrhovnog suda. Ali, predsjednik je malo šutljiv u zadnje vrijeme", rekao je Miljević i dodao da je pravo pravo, a politika politika.