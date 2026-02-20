Oglas

"Ston"

Jadrolinijin trajekt u Pločama udario u remorker

Hina
20. velj. 2026. 18:34
Polazak iz Luke Ploce Posebnog Trajekta. Jadrolinija je organizirala posebnu trajektnu liniju koja ce docekat vatromet ispod mosta. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jadrolinijin trajekt "Ston", koji plovi na liniji Trpanj-Ploče, udario je u petak u remorker prilikom uplovljavanja u luku Ploče, a iz državnog brodara ističu da nitko od putnika nije ozlijeđen.

„Prilikom uplova broda u luku zabilježen je kontakt s remorkerom vezanim u luci Ploče. Svi putnici su sigurno iskrcani, nema ozlijeđenih osoba, nije zabilježeno onečišćenje mora te nije utvrđena značajnija materijalna šteta ni na trajektu ni na remorkeru“, stoji u priopćenju Jadrolinije.

Iz Jadrolinije kažu da je u tijeku detaljna procjena situacije te provedba procedura u suradnji s nadležnim institucijama, kako bi se osigurali svi uvjeti za siguran nastavak plovidbe.

Svim putnicima organiziran je alternativni autobusni prijevoz do odredišta, a linija će biti ponovno uspostavljena u najkraćem mogućem roku, ističu iz Jadrolinije.

