Jadrolinijin trajekt u Pločama udario u remorker

„Prilikom uplova broda u luku zabilježen je kontakt s remorkerom vezanim u luci Ploče. Svi putnici su sigurno iskrcani, nema ozlijeđenih osoba, nije zabilježeno onečišćenje mora te nije utvrđena značajnija materijalna šteta ni na trajektu ni na remorkeru“, stoji u priopćenju Jadrolinije.