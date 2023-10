Jakšić: “Sustav je Plenkoviću poslao poruku!”, bivši ministar tvrdi da to nije pljuska HDZ-u

Podijeli :

U dvoboju u emisiji Točka na tjedan stavove su sučelili zastupnik SDP-a Mišel Jakšić i bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Do dva i pol sata iza ponoći, u četvrtak je trajala rasprava u Saboru o izvješću o radu državnih odvjetništava u 2022. Raspravu je pogurala sama oporba koja nije zadovoljna radom DORH-a i za to prvenstveno krivi vladajuće.

Zlata Hrvoj Šipek stala pred saborske zastupnike

Je li oporba baš morala skupljati potpise da bi se o izvješću državne odvjetnice za 2022. raspravljalo u rujnu 2023. godine? Zašto kasni termin rasprave? Bivši ministar ne vidi potrebu u prikupljanju potpisa, već smatra da je to nešto što je trebalo doći na dnevni red u saboru u normalnom vremenu: “Stavljeno je na dnevni red odmah čim su potpisi prikupljeni i došlo je na dan kad su na dnevnom redu bile izmjene poslovnika, koje je kolegica Raspudić predložila. Nitko nije planirao da će to uzeti cijeli dan. Da je to trajalo nešto kraće, poklopilo bi se. Na neke stvari ne možete utjecati”, kazao je.

SDP-ov zastupnik ovo objašnjenje smatra logičnim, ali…

“Činjenica je da se ovo nije dogodilo samo s izvješćem o radu državnog odvjetništva. Oporba je skupljala potpise i za izvješće o radu Vrhovnog suda, državne odvjetnice, pučke pravobraniteljice i Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Ovo zadnje se nije stiglo odraditi. Povjerenica je smijenjena da sa svojim izvješćima sabor nije vidjela”, tvrdi Jakšić.

Bošnjaković ga je tu ispravio, istaknuvši da povjerenica nije smjenjena, već joj je istekao mandat, a novim izborom je izabrana druga.

Upitan je li mu nakon jučerašnjeg izlaganja jasnije zašto nitko ne želi biti na čelu USKOK-a, Jakšić odgovara: “Ovo što se dogodilo je izravna pljuska Andreju Plenkoviću. Njemu je sustav u kojem ima jako puno korektnih, časnih i sposobnih ljudi poslao poruku da mu apsolutno ne vjeruje. Sve priče o neovisnosti i promjenama na bolje u sustavu, s ovime padaju apsolutno u vodu. Ako od svih ljudi u Hrvatskoj koji su završili Pravni fakultet nitko nema interes javiti se na natječaj za šefa USKOK-a, to nam govori da idemo prema krajnjem slomu hrvatskog pravosuđa.”

Bivši ministar ovo ne vidi kao pljusku HDZ-u, već najveći problem vidi u samoj prirodi posla: “Radi se o odgovornom i složenom poslu koji nije običan, već je način života. I sama Zlata Hrvoj-Šipek je rekla da osjeća prazninu jer radi vrlo težak posao iz dana u dan i živi na drugačiji način od vas i mene, a u javnosti dobiva samo loše odjeke”, kazao je.

Noćna sjednica o izvješću o radu DORH-a

No kandidati se ne javljaju ni na vježbenička mjesta. Problem je niskih plaća i opterećenosti onog malog dijela ljudi koji je ostao. Kako može odreagirati politika?

Bošnjaković smatra – većim proračunom.

“Da se stvore uvjeti za više vježbenika i više zamjenika državnih odvjetnika. Proračun se povećava i ne možemo reći da se baš ništa ne radi. USKOK prije nije imao nikakav prostor, a za mog mandata smo novi prostor uzeli u zakup za cijeli USKOK. Za sve službenike bismo mogli reći da su potplaćeni i da bi trebali imati bolje uvjete, međutim to ovisi o snazi samog društva i proračuna koji je takav kakav je, a proračun stoji odlično”, objasnio je Bošnjaković.

O odgovornosti Zlate Hrvoj-Šipek i o tome je li trebala dati ostavku, Jakšić je kazao: “Sigurno da za ovo što se sada događa, dio odgovornosti snosi gospođa Hrvoj-Šipek, ali ovo je nešto što se urušava 30 godina. Reći da je ona najveći krivac ne bi bilo korektno. Vladajuća većina je počela zauzimati otklon od nje. Ovo je prvo izvješće Zlate Hrvoj-Šipek koje nije prihvaćeno, već je samo usvojeno na znanje, što isto nešto govori.”

“Ne vidim zašto bi ona podnosila ostavku. Iz tih izvješća vidimo da oni pristojno rade. Iz zaključka da je izvješće primljeno na znanje se točno vidi zašto je to ovog puta tako. I dalje stojimo na tezi da državno odvjetništvo ažurno radi svoj posao, ali treba bolje komunicirati s javnošću”, odgovorio je bivši ministar.

