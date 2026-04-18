do 16. lipnja

Janaf dobio novu licencu za transport nafte NIS-u

Hina
18. tra. 2026. 15:14
17.09.2020., Miramarska cesta 24, Zagreb - Sjediste JANAF-a na Miramarskoj cesti. r"nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL
Američki Ured za nadzor strane imovine (OFAC) izdao je licencu Janafu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 16. lipnja, priopćio je Jadranski naftovod (Janaf) u subotu.

Uprava Janafa navela je da je Jadranski naftovod u suradnji s Vladom Republike Hrvatske osigurao licencu za nastavak izvršavanja obveza iz Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS, s važenjem do 16. lipnja 2026. godine.

„Izdavanjem predmetne licence od strane nadležnog tijela američkog Ministarstva financija, OFAC-a, omogućeno je daljnje stabilno i sigurno odvijanje opskrbe naftom, u skladu sa strateškom ulogom Republike Hrvatske kao energetskog čvorišta u ovom dijelu Europe”, navodi se u priopćenju.

Ističu da kao i uvijek do sada, Janaf posluje odgovorno i u skladu s međunarodnim propisima te svojom ulogom strateškog energetskog čvorišta Europske unije, a sve u cilju zadovoljenja energetskih potreba Republike Hrvatske i ovog dijela Europe.

