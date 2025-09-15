Jandroković: Očekujem da će neki zastupnici testirati granice sa ZDS-om

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković obratio se medijima uoči sjednice kojom će se nastaviti zastupnička sezona.
Oglas
Tijek događaja iz Sabora iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
"Vlada će tumačiti svoje pozicije, očekujem da se uključe zastupnici i jedne i druge strane. Ne očekujem da će se dogoditi ništa više ili drugačije nego što smo imali prilike vidjeti. Ima dosta zanimljivih tema koje su u fokusu javnosti, vjerojatno će biti svega" započeo je Jandroković.
Na pitanje našega Hrvoja Krešića očekuje li da će netko ponovno testirati granice pozdravom ZDS, odgovorio je:
"Očekujem. Drago mi je da me to pitate i pozivam sve da pogledaju što sam kazao zastupniku Miri Bulju nakon što je to zadnji puta učinio. Vrlo sam jasno rekao da to nije prihvatljivo, da to šteti i Saboru i Republici Hrvatskoj, pozvao sam i njega i druge da to ne čine.", govori Jandroković.
"Ja nemam dileme, kada je ZDS u funkciji slavljenja NDH i ustaškog režima, to ću sankcionirati. Ali ima i lukavih zastupnika koji to nastoje zapakirati. Isto tako sam rekao da ću vrlo pažljivo nastojati razotkriti one koji provociraju. To šteti Republici Hrvatskoj. Govoriti na način na koji govore neki zastupnici nije dobro", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas