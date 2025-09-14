Studiranje kao radni staž? Crna lista trgovaca? Više novca za bolovanje? O čemu sve zastupnici žele raspravljati ove jeseni

Selak Raspudić, između ostalog, predlaže dopunu Zakona o mirovinskom osiguranju kojom bi se u staž mirovinskog osiguranja uračunalo i razdoblje rada tijekom redovnog studiranja budući da, po njenom obrazloženju, mnogi visokoobrazovani građani nemaju dovoljno radnog staža da bi ostvarili pravo na starosnu mirovinu iako su radili za vrijeme studiranja. Ona predlaže i izmjene Zakona o radu kojim bi se propisalo da se zabrana otkazivanja ugovora o radu nakon prestanka trudnoće produlji sa sadašnjih 15 na godinu dana. Objašnjava kako je učestala pojava da se žene zbog opasnosti od gubitka radnog mjesta nakon korištenja rodiljinog ili roditeljskog dopusta sve rjeđe odlučuju na roditeljstvo.