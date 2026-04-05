Oglas

Predsjednik Hrvatskog sabora

Jandroković: Sastanak državnog i vojnog vrha prošao u dobroj atmosferi, naravno da razlike postoje

author
Hina
|
05. tra. 2026. 13:12
Gordan Jandroković
Igor Soban/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u nedjelju je dobrim ocijenio što se nedavno sastao državni i vojni vrh na sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, otkrivši da su sastanci prošli u dobroj i konstruktivnoj atmosferi.

Oglas

"Očito je Veliki tjedan potaknuo sve nas da odgovorno promišljamo o budućnosti, a zadaća je političara da vode računa o javnom dobru, interesima države i naroda  te je dobro što se taj sastanak dogodio”, izjavio je Jandroković nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.

Sastanak je protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi, naravno da razlike postoje, to nitko ni ne taji, ali čini mi se da je, pogotovo u nekim segmentima, ostvareno i suglasje, rekao je. "Po meni, ovaj sastanak je bio dobar i najavljuje možda neka stabilnija vremena”, dodao je Jandroković.

Istaknuo je kako moramo biti svjesni da živimo u krajnje neizvjesnim vremenima, da se vode dva velika rata i da dnevno stotine ili tisuće ljudi gube svoje živote te je podsjetio na poruku današnjeg dana, da dobro treba nadvladati zlo, svjetlo tamu, a istina treba pobijediti laž.

Zaželio je hrvatskim građanima da žive u miru i poručio da treba sačuvati mir koji imamo, kao i da treba očuvati slobodu za koju smo se teško i krvavo izborili. Poručio je i da, također, treba voditi računa o onima u potrebi, obespravljenima, onima koji su sami i bolesni.

"Država ima svoju zadaću, ali nije sve samo na državi, svatko od nas svojim postupcima i svojim djelima može učiniti nešto dobro i pomoći onima koji si sami ne mogu pomoći”, kazao je Jandroković i zaželio sretan Uskrs.

O najavama da će Vlada u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva, Jandroković je poručio kako Vlada čini sve te da je već u mnogo navrata pokazala da stoji iza svojih građana i da čini sve što može kako bi im olakšala zahtjevno razdoblje.

"Pred nama je novo vrijeme i novi izazovi, Vlada će odgovoriti”, naglasio je Jandroković, ne otkrivajući detalje mjera koje Vlada priprema.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
gordan jandroković vijeće za nacionalnu sigurnost vijeće za obranu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ