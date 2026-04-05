nakon razgovora s vučićem

Orban sazvao hitnu sjednicu Vijeća obrane zbog eksploziva pronađenog u blizini plinovoda u Srbiji

N1 Srbija
05. tra. 2026. 11:03
Mađarski premijer Viktor Orbán sazvao je za danas poslijepodne sjednicu Vijeća obrane zbog eksploziva pronađenog u blizini plinovoda u Srbiji, objavili su mađarski mediji.

Premijer Viktor Orbán razgovarao je telefonom s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u nedjelju ujutro o situaciji te je objavio da je za poslijepodne sazvao Vijeće obrane, prenosi mađarski portal Index.hu.

Bliski Orbánov suradnik i zastupnik Balázs Orbán objavio je na društvenim mrežama da je Vučić obavijestio Viktora Orbána o situaciji, rekavši da je na kritičnoj plinskoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku pronađen razorni eksploziv i sredstva potrebna za njegovo aktiviranje.

Mađarski portal navodi da je srpska kompresorska stanica, izgrađena 2021. godine, neophodna za transport ruskog plina iz Turske u Mađarsku.

Dodaju da je krajem ožujka, na temelju odluke predsjednika Srbije i zapovijedi načelnika Glavnog stožera, Vojska Srbije osigurala pojačanu zaštitu na kompresorskoj stanici Velika Plana, što uključuje zaštitu objekta i kopnenim i protuzračnim snagama.

Aleksandar Vučić izjavio je medijima da je u selima kod Kanjiže pronađen razorni eksploziv u blizini plinske infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku. Prema njegovim riječima, pronađena su dva velika paketa s eksplozivom i štapinima, nedaleko od naselja Velebit, u blizini plinovoda „Balkanski tok“.

