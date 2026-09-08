Jandroković: Srbija želi vratiti politiku 90-ih, trebamo biti spremni odgovoriti

"Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna i da ih ne možemo baš olako doživljavati - revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje", rekao je Jandroković novinarima.