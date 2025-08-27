"bit će nam čast..."
Tomašević osudio događaj u Benkovcu i pozvao festival "Nosi se" u Zagreb
Gradonačelnik Tomislav Tomašević u srijedu je osudio otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu zbog prosvjeda branitelja i rekao da je to poraz državnih institucija te je pozvao organizatore da festival održe u Zagrebu, iako smatra da bi se trebao održati u Benkovcu.
Tomašević je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, gdje je predstavio novi kulturni program "Zagrebački muzejski vikend", u izjavi novinarima oštro osudio kako je rekao nasilno onemogućavanje odvijanja kulturnog festivala u Benkovcu koji je prekinut u petak navečer.
"To je poraz državnih institucija jer je taj festival imao sve potrebne dozvole i bio je prepoznat kao dovoljno kvalitetan jer je ga financiraju relevantne državne institucije. No, unatoč tome festival se nije mogao održati jer ga je nasilno zaustavila grupa ljudi koja se ne slaže s nekim sadržajem", kazao je Tomašević.
Poručio je da je u svakom demokratskom društvu to neprihvatljivo pa i u Hrvatskoj, te je protivno Ustavu jer su sloboda govora i sloboda umjetničkog izražavanja ustavne kategorije.
Dodao je kako bi bilo bi dobro da se festival i dalje održava u Benkovcu, ali ako to neće biti moguće, iskoristit će, kaže, priliku i javno pozvati i umjetnike i organizatore da se taj festival održi u Zagrebu. "Ako nema drugih opcija nama će biti čast da ugostimo festival u Zagrebu", kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
