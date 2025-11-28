Je li za Vjesnik bolje rušenje prema Savskoj ili u vlastiti tlocrt?

„Razumijem potrebu da vlasnik, uglavnom država, naglasi koje objekte želi posebno zaštititi, na što ima pravo, no takav popis treba uručiti onima koji o samom tehničkom aspektu rušenja odlučuju kako bi u okviru projekta rušenja na najbolji mogući način zaštitili u okolini ono što zaštiti treba, a to sigurno nije samo jedan objekt u okviru Vjesnikove parcele, onaj na istočnoj strani uz Slavonsku. Mislim da je u ovom trenutku nužno osigurati uvjete statičarima da naprave sve potrebne proračune i analize na temelju svojih inženjerskih, stručnih znanja, te otkloniti sve pritiske sa strane vođene idejama budućeg korištenja prostora na koje aspirira Vlada. Ima vremena za to, kad se jednom sruši zgrada predstoji nekoliko mjeseci uklanjanja građevinskog materijala iz područja pada. Što je još jedan argument da se kao prvo rješenje razmišlja o urušavanju Vjesnika u svoj tlocrt bez ugrožavanja Savske ceste na duže vrijeme.“, kaže sugovornica portala.