Oglas

kod rovinja

Jet-skijem naletio na djevojke na SUP dasci, jedna završila u bolnici

author
Hina
|
01. ruj. 2026. 22:02
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Jet ski
Pixabay / Ilustracija

Jedna je osoba ozlijeđena u pomorskoj nesreći kada je jet-ski kojim je upravljao njemački državljanin naletio na SUP dasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe žene, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena, izvijestili su u utorak iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Oglas

Dojava o pomorskoj nesreći odnosno o sudaru jet-skija i SUP daske u MRCC Rijeka zaprimljena je u utorak u 15.15 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Pula. O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Pula i mjesno nadležna Ispostava lučke kapetanije Rovinj, čiji su službenici isplovili na poziciju izvanrednog događaja na moru ispred mjesnoga kampa, južno od Rovinja.

Preliminarnim očevidom službenici ILK Rovinj utvrdili su kako je unajmljenim jet-skijem u vlasništvu domaće pravne osobe, upravljao državljanin Republike Njemačke, koji je u jednom trenutku udario u SUP dasku, na kojoj su se nalazile dvije mlađe ženske osobe, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena.

Ozlijeđenu Njemicu preuzeli su zdravstveni djelatnici u daljnje medicinsko postupanje, a u Općoj bolnici Pula su joj ustanovljene lakše tjelesne ozljede. 

Očevid o uzrocima nesreće provode službenici rovinjske i pulske Lučke kapetanije, stoji u priopćenju.

Teme
jet ski rovinj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ