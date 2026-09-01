Jet-skijem naletio na djevojke na SUP dasci, jedna završila u bolnici

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Jedna je osoba ozlijeđena u pomorskoj nesreći kada je jet-ski kojim je upravljao njemački državljanin naletio na SUP dasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe žene, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena, izvijestili su u utorak iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

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Dojava o pomorskoj nesreći odnosno o sudaru jet-skija i SUP daske u MRCC Rijeka zaprimljena je u utorak u 15.15 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Pula. O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Pula i mjesno nadležna Ispostava lučke kapetanije Rovinj, čiji su službenici isplovili na poziciju izvanrednog događaja na moru ispred mjesnoga kampa, južno od Rovinja.

Preliminarnim očevidom službenici ILK Rovinj utvrdili su kako je unajmljenim jet-skijem u vlasništvu domaće pravne osobe, upravljao državljanin Republike Njemačke, koji je u jednom trenutku udario u SUP dasku, na kojoj su se nalazile dvije mlađe ženske osobe, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena.

Ozlijeđenu Njemicu preuzeli su zdravstveni djelatnici u daljnje medicinsko postupanje, a u Općoj bolnici Pula su joj ustanovljene lakše tjelesne ozljede.

Očevid o uzrocima nesreće provode službenici rovinjske i pulske Lučke kapetanije, stoji u priopćenju.