Jonjić: Gradska skupština ne može zabraniti Za dom spremni, to je politički dim

Tomislav Jonjić, zastupnik zagrebačke gradske skupštine, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao mogući referendum na kojem bi se odlučivalo o slobodi govora. Odogovorio je na pitanje kako bi bilo formulirano pitanje u kojem se odlučuje o slobodi govora.
"Kad bi ga sad pokušao svesti u jednu rečenici, svodilo bi se na to da mi u Hrvatskoj želimo nešto što je nalik prvom amandmanu američkog Ustava. Jučerašnja predstava je čini mi se dobar poticaj da dođe do realizacije toga", kaže Jonjić koji dodaje da je "jučerašnja predstava" u zagrebačkoj Gradskoj skupštini bila motivirana nečim drugim.
"Mi smo kao klub zastupnika "Jedino Hrvatska" zatražili da nam gradonačelnik i gradske službe dostave, ne samo podatke koliko je novca distribuirano udrugama, nego i kako su udruge potrošile taj novac. Činjenica da skupštinska većina uskraćuje tu dokumentaciju pokazuje da razloga u sumnje. To je skandal sam po sebi.
Svi su koncentrirali na takozvanu zabranu pozdrava "Za dom spremni", a te zabrane uopće nema niti je Grad u stanju takvu zabranu donijeti s obzirom na to da Ustav propisuje da se slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom", kaže Jonjić i dodaje da se Zaključak koji je izglasan pogrešno interpretira.
"Zaključak glasi da se gradonačelnika ovlašćuje da poduzme nekakve mjere. Gradonačelnik može uskratiti javni prostor i to je smisao Zaključka, a sve ostalo je političko propagandni dim ", kaže Jonjić.
